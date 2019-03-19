Відомий актор Костянтин Октябрський зіграв у костюмованій мелодрамі «Кріпосна» одного з важливих персонажів. А тепер з понеділка о 20:00 виходить новий серіал «Зоя», де можна побачити улюбленого артиста в новому амплуа. Біографію і все про творчий шлях Костянтина Октябрського читайте в матеріалі.

Більше на тему: Клавдія Дрозд: біографія, творчість і всі новини про актрису

Дата народження: 16 грудня 1983 р.

Місце народження: Київ

Діяльність: актор театру і кіно, ведучий

Місце проживання: Київ

Дитинство і юність. Костянтин Октябрський народився в Києві, але його студентські роки пройшли в Дніпрі. Там він закінчив місцевий театрально-художній коледж, де проявив свій акторський талант.

Початок творчого шляху. Після завершення навчання Костянтин почав активно зніматися в рекламі. Трохи пізніше його покликали на телебачення диктором новин. Але перший досвід акторської роботи хлопець отримав у Молодіжному театрі Дніпра. Там він працював протягом двох років. Костя зіграв на сцені безліч різнопланових персонажів. Професіонал легко міг точними штрихами перетворити навіть невелику роль на яскравий та харизматичний образ.

Талант молодого актора помітили одразу й запросили в популярний пародійний проект. А вже з 2010 року Костянтин почав активно зніматися в кіно і телесеріалах. Також хлопець тривалий час був ведучим автомобільної програми та навіть працював диктором новин.

У 2014 році життя Костянтина Октябрського змінилося: він став ведучим популярного телепроекту «Орел і решка. Шопінг».

Більше на тему: «Зоя»: ексклюзивне інтерв’ю з актрисою Клавдією Дрозд

Серіал «Кріпосна». Український актор Костянтин Октябрський у масштабній костюмованій мелодрамі з’явився в цікавому амплуа. Хлопець зіграв нахабного, але дуже веселого бойового товариша Григорія Червінського — Єгора Решетнікова.

Серіал «Зоя». У новому серіалі на телеканалі СТБ актора глядачі побачать в образі Костянтина Морозова — відповідального та дипломатичного хлопця, дуже принципового у своїх рішеннях.

Фільмографія Костянтина Октябрського:

2014 року — «Мажор», дилер

2014 року — «Пограбування по-жіночому», Андрій

2014—2015 — «СишИшШоу», Костиль

2016 — «Добро пожаловать на Канары», Олексій Бойко

2016 — «Експрес-відрядження», Артур

2016 — «Найкращий» тиждень мого життя», Ігор

2016 — «Не зарікайся», Роман Платов

2016 — «Співачка», Вадим

2016 — «Весільна сукня», Костя

2016 — «Центральна лікарня», Вадим

2016 — «Чудо за розкладом», Роман Сергійович

2017 — «Балерина», Кирило

2017 — «Заповіт принцеси», Володимир Соловйов

2017 — «Відчайдушний домогосподар», Юрій Гоноров

2018 — «Шляхетні волоцюги», Клаус

2018 — «За вітриною», Максим Іванович Перепелиця

2019 — «Кріпосна», Єгор Решетніков

2019 — «Зоя», Костянтин

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ