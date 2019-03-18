«Зоя»: ексклюзивне інтерв’ю з актрисою Клавдією Дрозд

Талановита актриса Клавдія Дрозд зіграла головну роль у новому серіалі «Зоя». Молода дівчина розповіла про свого персонажа в картині, яку можна подивитися з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Чи є у артистки щось спільне з героїнею? Дізнайтеся в інтерв’ю з чарівною Клавдією Дрозд.

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Зоя — дівчина з характером. Чи є у вас схожість з героїнею? І в чому полягає головна відмінність?

У людини або є характер, або вона зануда з купою комплексів. Батьки з дитинства виховували в мені почуття гумору і художній смак. Зоя — досить саркастична і до проблем ставиться з гумором — у цьому ми схожі. А несхожі ми, мабуть, в тому, що я в житті не така жорстка і рішуча, на відміну від неї. Це, скоріше, моя вада, яку я старанно намагаюсь виправити.

Зоя робить божевільні вчинки, щоб помститися за смерть коханого. Чи підтримуєте ви її погляди? Чи вважаєте, що помста — це правильний вчинок?

Ми ніколи не зможемо стверджувати напевно, як би вчинили в тій чи іншій ситуації, поки не опинимося в ній. Ті, хто мають сформовану точку зору стосовно власної поведінки у передбачуваних умовах, ризикують помилитися та розчаруватися у собі. Можливо, помста — це гріх, за який ми заплатимо чималу суму. Але питання в іншому: чи зможе людина зустріти випробування долі гідно і не влаштовувати пекло раніше, ніж воно мало настати?

Секрет у життєвому досвіді, який засвоюється лише тоді, коли безцеремонно ламає звичне буття людини. Однозначність — міраж. Все відносно, а отже поведінку людини ми інтерпретуємо залежно від особистих цінностей, які, в свою чергу, теж відносні. Тому я не судитиму нікого, і свою героїню Зою в тому числі.

Чим ви надихалися, коли грали Зою? Як вживались у роль бунтарки?

Я завжди надихаюсь життям. Це нескінченне джерело ідей, емоцій та досвіду. Також я оточую себе людьми, які нидихають мене робити щось нове. Мені здається, що «вживатися» у роль — це неточне формулювання. Зверніть увагу на дитину, яка розмовляє по іграшковому телефону. Або тримає в руках палицю, яка для неї не що інше, як міжгалактичний меч. Актору важливо зберегти у собі непохитну віру в диво, яке стається щоразу, коли він починає працювати. У людині є все, вигадувати нічого не треба. Їй потрібно оживити власні почуття, які суспільство умертвляє нормами моралі. У кожному спить бунтар, треба тільки дати йому шанс. Можливо, це буде перший крок до щастя.

Що було найважчим під час зйомок серіалу? Чи пам’ятаєте ви якісь курйозні випадки?

Найскладнішим було залишатися серйозною поруч з партнерами, особливо з Павлом Москалем. Він дуже контрастний, нагадує мені Шрама з мультфільму «Король лев», тільки дуже доброго. А грає мовчазного янгола-охоронця, який оберігає Зою від самої себе.

Найсмішнішим на майданчику був Максим Бусел. Він молодець, адже справлявся з великою кількістю тексту не зовсім рідною, хоч і добре йому знайомою, мовою.

У серіалі «Зоя» дуже багато відомих акторів. У вас склалися з кимось хороші взаємини?

Ми не вперше працюємо з Павлом Москалем, і якось він запитав у мене: «Ти чого така серйозна, а?». «Працюю…» — здивувалася я. «Все має бути весело й у радість, отже працюючи дуркуй!» — відповів Паша. Я не відразу зрозуміла, що він мав на увазі. Згодом до мене дійшло, що чарівним та привабливим актор може бути, тільки якщо він вільний в емоціях, вчинках, висловлюваннях та діях. А це станеться у тому випадку, коли він має гарний настрій. Мені подобаються такі партнери, як Павло. Він не нав‘язує свою точку зору і, коли радить щось, то дає можливість вибору. А ще у нього нереальне почуття гумору!

Як вам творча команда серіалу «Зоя»?

Коли команда зацікавлених людей працює над спільною справою, у мене дух перехоплює від перспектив. Кінокомпанія «ARTFORMS», яку створили Тетяна Гнєдаш із донькою Олександрою Ткаченко, дає можливість випускати продукт, гідний уваги глядача. Я вдячна, що мені мені довірили таку можливість.

Про яку роль мрієте? І на яку роль ніколи в житті не погодитеся?

Хочу зіграти відьму. Таку, щоб усі можливості чорної магії були їй підвладні. А потім щоб моя героїня закохалася і все зло зникло. Практично все, щоб залишилась лише необхідна кількість для рівноваги у світі. А ось на роль людини, яка вважає, що доля — це вирок, я ніколи не погоджуся.

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