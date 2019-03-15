25 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «С волками жить». Вы увидите историю девочки Евы, которая осталась совсем одна в этом мире. Как сложится судьба главной героини, узнаем 25 марта!

«С волками жить» покажет историю Евы, которая никогда не знала своих родителей. Волей судьбы она попала в дом к нечестным людям, где ее заставляли воровать и не пускали в школу. Четырехлетняя Ева с самого рождения была любопытной и ловкой, а потому хитрости даются ей легко.

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Именно благодаря этим навыкам девушке удастся выжить. Но что с Евой будет дальше?

Не пропустите премьеру «С волками жить» уже 25 марта в 20:00 на СТБ!

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