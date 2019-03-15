Во 2 выпуске «Холостяк»-2019 проект покинули сразу две участницы. Папиной дочке Елизавете и женщине в красном — Валерии — не удалось убедить Холостяка дать им розу. Что стало причиной ухода девушек и почему Никита Добрынин попрощался с двумя участницами – узнайте в материале.

Смотреть онлайн Холостяк 9 сезон 2 выпуск от 15.03.2019

На второй неделе «Холостяк»-9 состоялось два индивидуальных и одно групповое свидание. Некоторым девушкам удалось пообщаться с Никитой тет-а-тет перед Церемонией роз. Но покинули проект вовсе не те, кто остался без внимания мужчины.

Елизавета – участница, которую привез на первую вечеринку отец. Девушка сразу дала понять, что она папина дочка и очень привязана к семье. При личном разговоре Никита попросил Лизу описать свою идеальную семью. Но прилагательное «среднестатистическая» не понравилось Холостяку. Мужчина добавил, что не хочет отношений «как у всех».

Однако причиной ухода девушки из проекта стало желание вернуться домой. В столь юном возрасте Лизе было сложно уезжать от родителей и находиться в компании соперниц. Холостяк принял решение отпустить Лизу и не мучить ее разлукой с близкими.

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Еще одной участницей, которая покинула проект «Холостяк»-9, стала Валерия. Друзья Никиты отметили, что Валерия склонна жертвовать собой ради мужчины. Однако в прошлых отношениях это не привело к «хэппи энду». Яркая женщина в красном платье резко перевоплотилась в мягкую и домашнюю девочку в джинсовой курточке.

При личном общении с Никитой Валерия призналась, что все эффектные образы подбирает только для мужчины. Это смутило Холостяка, ведь девушка снова совершает ошибки прошлого. Более того, пообещал поступить честно по отношению к участнице и отпустил ее домой.

Во 2 выпуске «Холостяк»-2019 проект покинули Елизавета и Валерия.

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