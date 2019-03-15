У 2 випуску «Холостяк»-2019 проект залишили відразу дві учасниці. Татовій дочці Єлизаветі та жінці в червоному — Валерії — не вдалося переконати Холостяка дати їм троянду. Що стало причиною цьому і чому Нікіта Добринін попрощався з двома учасницями — дізнайтеся в матеріалі.

Дивитися онлайн Холостяк 9 сезон 2 випуск від 15.03.2019

На другому тижні «Холостяк»-9 відбулося два індивідуальних і одне групове побачення. Деяким дівчатам вдалося поспілкуватися з Нікітою тет-а-тет перед Церемонією троянд. Але залишили проект зовсім не ті, хто був без уваги чоловіка.

Єлизавета — учасниця, яку привіз на першу вечірку батько. Дівчина відразу дала зрозуміти, що вона татова донька і дуже прив’язана до сім’ї. Під час особистої розмови Нікіта попросив Лізу описати свою ідеальну сім’ю. Але прикметник «середньостатистична» не сподобався Холостякові. Чоловік додав, що не хоче стосунків «як у всіх».

Однак причиною того, що дівчина залишила проект, стало бажання повернутися додому. У такому юному віці Лізі було складно їхати від батьків і перебувати в компанії суперниць. Холостяк прийняв рішення відпустити Лізу і не мучити її розлукою з близькими.

Більше на тему: Учасниця «Холостяк»-9 Валерія розповіла про невдалі ін’єкції

Ще однією учасницею, яка залишила проект «Холостяк»-9, стала Валерія. Друзі Нікіти зазначили, що Валерія схильна жертвувати собою заради чоловіка. Однак в минулих стосунках це не привело до «хепі енду». Яскрава жінка в червоній сукні різко перевтілилася в м’яку і домашню дівчинку в джинсовій курточці.

Під час особистого спілкування з Нікітою Валерія зізналася, що всі ефектні образи підбирає тільки для чоловіка. Це збентежило Холостяка, адже дівчина знову робить помилки минулого. Ба більше, пообіцяв вчинити чесно стосовно учасниці та відпустив її додому.

У 2 випуску «Холостяк»-2019 проект залишили Єлизавета і Валерія.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ