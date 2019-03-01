Григорий Решетник: эксклюзивное интервью к 8 Марта

Григорий Решетник — ведущий самого романтического реалити «Холостяк» — в преддверии первого праздника весны 8 Марта рассказал, как удивляет свою любимую, за какой подарок ему стыдно и как планирует порадовать жену в этом году. Читайте эксклюзивное интервью Григория Решетника к 8 Марта в материале.

Григорий, как вы относитесь к празднику 8 Марта?

Даже не боюсь здесь показаться банальным мужчиной или тем, кто хочет выглядеть в глазах женщины еще более выгодно. Мне нравится этот праздник, и я приучен к нему еще с детства. Поэтому с огромной радостью поздравляю своих любимых женщин с 8 Марта. Обязательно мамочку, вторую мамочку (она же теща), сестричку, ну, и, конечно же, любимую супругу Кристиночку. Хочется, чтобы 8 Марта приходило в жизнь каждой девушки как можно чаще. Самое главное для мужчин — жить не только от праздника к празднику, но и создавать какие-то приятные мгновения каждый день. Мне кажется, в современном мире очень много разных поводов. А праздник 8 Марта — это еще одна возможность вспомнить о любимых женщинах и поздравить их, уделяя по максимуму внимания.

Какие эмоции переживаете в этот день?

Я не боюсь этого дня, ведь считаю, что много подарков и внимания не бывает для любимого человека. Я отношусь к тем людям, которые больше любят дарить подарки, делать сюрпризы, нежели их принимать. Не знаю, почему… Поэтому и эмоции самые положительные, самые увлекательные и очень классные. Всегда волнуюсь, понравится ли мой сюрприз или не понравится. Мужчины — люди сомневающиеся, и это определенный драйв, адреналин, но с радостным, приятным оттенком.

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Что вы дарили на 8 Марта? Какой подарок запомнился больше всего?

Наверное, это подарки для моей жены. Я люблю дарить украшения, путешествия, романтический ужин в ресторане при свечах и, конечно же, цветы. Сложно сказать, какой запомнился больше всего. Каждый год подарок запоминается по-своему и выделить один сложно. Иногда общение с любимым человеком наедине доставляет больше радости, нежели какие-то материальные вещи.

Дарю то, что доставляет особую радость моей второй половинке. Конечно же, парфюмерия очень нравится всем женщинам. Они счастливы, глаза светятся, блестят, сияют, и ты чувствуешь себя настоящим Бэтменом. Это, прежде всего, окрыляет мужчину. Мне вообще кажется, что праздник 8 Марта помогает мужчинам почувствовать себя настоящими рыцарями, воодушевляет их, делает сильнее.

Был ли подарок на 8 Марта, за который стало стыдно?

Я стараюсь, чтобы мне вообще не было стыдно в жизни. Так или иначе, это опыт. Ну, наверное, в школе дарили одноклассницам какие-то ручки, блокнотики… Хотя тогда это не казалось странным подарком, а, наоборот, классным. Помню, как все одноклассницы были счастливы, что мальчики делают им сладкий стол. Вот это был настоящий драйв и класс! А если стыдно — значит, это уже не сюрприз. Более того, если вы с открытым сердцем дарите подарок, а вас за этот подарок стыдят и говорят «Я хотела и ждала большего», — задумайтесь о своей второй половинке. Возможно, это не ваш человек. Да, грубо, но тем не менее это правда.

Какие эмоции были у ваших любимых женщин (мамы и жены) от подарков?

Самые приятные! Эмоции иногда зашкаливают, захлестывают, и потом весь день ходишь солнечный, красивый, весенний, с самыми положительными и яркими впечатлениями.

Где черпаете идеи для подарков женщинам на 8 Марта?

Прежде всего прислушиваюсь к подсказкам родных, в частности, моей супруги. Она то в журнальчике что-то покажет, то в соцсетях обратит внимание на ту или иную вещь. Мужчины должны быть внимательными и восприимчивыми. Обязательно присматривайтесь к знакам, к намекам, которые подает ваша любимая женщина. Так же можно много чего подсмотреть в проекте «Холостяк»: форматы свиданий, интересные подарки и предложения. Да, я в этом проекте уже давно. Не забывайте, что 8 марта — премьера 9 сезона проекта «Холостяк».

Какие самые яркие воспоминания у вас связаны с 8 Марта?

Я сделал предложение руки и сердца своей любимой с 7 на 8 марта. В эти праздничные дни было несколько выходных, когда я предложил выйти за меня замуж. Кристинка сказала «да»… И этот праздник в моем сердце навсегда. Сейчас вместе с моими мальчишками, Ванюшей и Димулей, подбираем подарки. А мама у нас — королева в мужском царстве.

Что вы планируете подарить своим дорогим женщинам на 8 Марта в этом году?

Я думаю, не буду оригинальным: ужин в ресторане, цветы и какой-то приятный, красивый сюрприз. Возможно, путешествие… Я люблю спонтанные вещи делать.

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Что бы вы пожелали украинкам в Международный женский день?

Самое главное, чтобы все украинки были любимыми! Чтобы в этот день не были одинокими, а все мужское внимание доставалось им. Если так сложилось, и вы расстались с молодым человеком, — сделайте праздник для себя! Почувствуйте себя настоящей женщиной, соберитесь с подружками, отправьте эту энергию в космос. Поверьте, на следующий праздник 8 Марта вы будете уже не одна, а со своей второй половинкой.

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