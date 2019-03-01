Григорій Решетник: ексклюзивне інтерв’ю до 8 Березня

Григорій Решетник — ведучий найромантичнішого реаліті «Холостяк» — напередодні першого свята весни 8 Березня розповів, як дивує свою кохану, за який подарунок йому соромно і як планує порадувати дружину цьогоріч. Читайте ексклюзивне інтерв’ю Григорія Решетника до 8 Березня в матеріалі.

Григорію, як ви ставитеся до свята 8 Березня?

Навіть не боюся тут здатися банальним чоловіком або тим, хто хоче виглядати в очах жінки ще вигідніше. Мені подобається це свято, і я привчений до нього ще з дитинства. Тому з величезною радістю вітаю своїх улюблених жінок із 8 Березня. Обов’язково матусю, другу матусю (вона ж теща), сестричку, ну, і, звичайно ж, улюблену дружину Христиночку. Хочеться, щоб 8 Березня приходило в життя кожної дівчини якомога частіше. Найголовніше для чоловіків — жити не лише від свята до свята, а й створювати якісь приємні миті щодня. Мені здається, в сучасному світі дуже багато різних приводів. А свято 8 Березня — це ще одна нагода згадати про коханих жінок і привітати їх, приділяючи максимум уваги.

Які емоції переживаєте в цей день?

Я не боюся цього дня, адже вважаю, що багато подарунків і уваги не буває для коханої людини. Я належу до тих людей, які більше люблять дарувати подарунки, робити сюрпризи, ніж їх приймати. Не знаю, чому… Тому й емоції найпозитивніші, найзахопливіші і дуже класні. Завжди хвилююся, чи сподобається мій сюрприз, чи не сподобається. Чоловіки — люди, які сумніваються, і це певний драйв, адреналін, але з радісним, приємним відтінком.

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Що ви дарували на 8 Березня? Який подарунок запам’ятався найбільше?

Напевно, це подарунки для моєї дружини. Я люблю дарувати прикраси, подорожі, романтичні вечері в ресторані при свічках і, звичайно ж, квіти. Складно сказати, який запам’ятався найбільше. Щороку подарунок запам’ятовується по-своєму і виділити один складно. Іноді спілкування з коханою людиною наодинці приємніше, ніж якісь матеріальні речі.

Дарую те, що приносить особливу радість моїй другій половині. Звичайно ж, парфумерія дуже подобається всім жінкам. Вони щасливі, очі світяться, блищать, сяють, і ти відчуваєш себе справжнім Бетменом. Це, перш за все, окрилює чоловіка. Мені взагалі здається, що свято 8 Березня допомагає чоловікові відчути себе справжнім лицарем, надихає його, робить сильнішими.

Чи був подарунок на 8 Березня, за який стало соромно?

Я намагаюся, щоб мені взагалі не було соромно в житті. Так чи інакше, це досвід. Ну, напевно, в школі дарували однокласницям якісь ручки, блокнотики… Хоча тоді це не здавалося дивним подарунком, а, навпаки, класним. Пам’ятаю, як всі однокласниці були щасливі, що хлопчики роблять їм солодкий стіл. Ось це був справжній драйв і клас! А якщо соромно — значить, це вже не сюрприз. Ба більше, якщо ви з відкритим серцем даруєте подарунок, а вас за цей подарунок соромлять і кажуть «Я хотіла і чекала більшого», — задумайтеся про свою другу половинку. Можливо, це не ваша людина. Так, грубо, але тим не менше це правда.

Які емоції були у ваших коханих жінок (мами і дружини) від подарунків?

Найприємніші! Емоції іноді зашкалюють, захльостують, і потім весь день ходиш сонячний, гарний, весняний, із найпозитивнішими і яскравими враженнями.

Де черпаєте ідеї для подарунків жінкам на 8 Березня?

Перш за все прислухаюся до підказок рідних, зокрема, моєї дружини. Вона то в журналі щось покаже, то в соцмережах зверне увагу на ту чи іншу річ. Чоловіки повинні бути уважними і сприйнятливими. Обов’язково придивляйтеся до знаків, до натяків, які подає ваша кохана жінка. Так само можна багато чого підглянути в проекті «Холостяк»: формати побачень, цікаві подарунки і пропозиції. Так, я в цьому проекті вже давно. Не забувайте, що 8 березня — прем’єра 9 сезону проекту «Холостяк».

Які найяскравіші спогади у вас пов’язані з 8 Березня?

Я зробив пропозицію руки і серця своїй коханій з 7 на 8 березня. У ці святкові дні було кілька вихідних, коли я запропонував вийти за мене заміж. Христинка сказала «так»… І це свято в моєму серці назавжди. Зараз разом з моїми хлопцями, Іванком і Дмитриком, підбираємо подарунки. А мама у нас — королева в чоловічому царстві.

Що ви плануєте подарувати своїм дорогим жінкам на 8 Березня цього року?

Я думаю, не буду оригінальним: вечеря в ресторані, квіти і якийсь приємний, гарний сюрприз. Можливо, подорож… Я люблю робити спонтанні речі.

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Що б ви побажали українкам в Міжнародний жіночий день?

Найголовніше, щоб всі українки були коханими! Щоб цього дня вони не були самотніми, а вся чоловіча увагу діставалася їм. Якщо так склалося, і ви розлучилися з хлопцем, — зробіть свято для себе! Відчуйте себе справжньою жінкою, зберіться з подружками, відправте цю енергію в космос. Повірте, на наступне свято 8 Березня ви будете вже не сама, а зі своєю другою половинкою.

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