Что случиться в 5 и 6 серии «Крепостной»? Узнайте уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ. История любви крепостной Катерины и Алексея Косача не оставит равнодушным никого. Будет ли бороться дворянин за свою избранницу? Ответ узнаете в 5, 6 серии костюмированной мелодраме «Крепостная».

Ох и нелегко придется Алексею Косачу. Пока парень воевал, мать-вдова направила все силы на сбережение финансовое положение. На помощь Косачам пришла богатая купчиха Лидия Шефер. Девушке не жалко любых денег, ведь для нее главное — выйти замуж за Алешеньку.

Что же выберет дворянин: спасение семьи от нищеты или настоящую любовь — крепостную Катерину?

Video: «Крепостная»: чего ожидать от 5 и 6 серии от 27.02.2019 (Анонс) Сериал Крепостная — 5, 6 серии на сайте СТБ уже 27.02.2019. О чем сюжет третьей и четвертой серии сериала Крепостная читайте в анонсе

Сегодня в 20:00 на телеканале СТБ смотрите интригующие продолжение сериала «Крепостная».

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