Що трапиться у 5 і 6 серії «Кріпосної»? Дізнайтеся вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ. Історія кохання кріпосної Катерини та Олексія Косача не залишить байдужим нікого. Чи буде боротися дворянин за свою обраницю? Відповідь дізнаєтеся в 5, 6 серії костюмованій мелодрамі «Кріпосна».

Ох і нелегко доведеться Олексію Косачу. Поки хлопець воював, мати-вдова направила всі сили на збереження фінансового становища. На допомогу Косачів прийшла багата купчиха Лідія Шефер. Дівчині не шкода будь-яких грошей, адже для неї головне — вийти заміж за Олексія.

Що ж вибере дворянин: порятунок сім’ї від злиднів чи справжнє кохання — кріпосну Катерину?

Video: «Кріпосна»: чого очікувати від 5 і 6 серії від 27.02.2019 (Анонс) Серіал Кріпосна — 5, 6 серії на сайті СТБ вже 27.02.2019. Про що сюжет третьої та четвертої серії серіалу Кріпосна читайте в анонсі

Сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ дивіться інтригуюче продовження серіалу «Кріпосна».

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