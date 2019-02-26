25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ состоялась премьера костюмированной мелодрамы «Крепостная». Эту премьеру ждала вся страна! В итоге сериал «Крепостная» возглавил топ програм дня. Первые серии опередили сериальные премьеры на телеканалах-конкурентах. Подробности — в материале.

Больше по теме: «Крепостная»: главные актеры сериала

Катерина Вербицкая рождена в неволе, но воспитана, как барышня высшего общества. Юная Катя чувствует себя, как птица в золотой клетке. Девушка владеет иностранными языками, играет на фортепиано и обладает хорошими манерами. Но это ей не поможет, ведь Катерина — чужое имущество, крепостная… За свое право на любовь и свободу девушка готова противостоять всему миру.

Сюжет многосерийной картины затрагивает эпоху 19 века. Зрителей удивит трогательная история, самые красивые локации Украины и, конечно, шикарные наряды.

Смотрите «Крепостную» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ.

Больше по теме: «Крепостная»: топ-10 интересных фактов о съемках костюмированной мелодрамы

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ