25 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ відбулася прем’єра костюмованої мелодрами «Кріпосна». Цю прем’єру чекала вся країна! У результаті серіал «Кріпосна» очолив топ програм дня. Перші серії випередили серіальні прем’єри на телеканалах-конкурентах. Подробиці — в матеріалі.є

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Катерина Вербицька народжена в неволі, але вихована, як панянка вищого товариства. Юна Катя почувається, як пташка в золотій клітці. Дівчина знає іноземні мови, грає на фортепіано та володіє хорошими манерами. Але це їй не допоможе, адже Катерина — чуже майно, кріпосна… За своє право на кохання та свободу дівчина готова протистояти всьому світу.

Сюжет багатосерійної картини зачіпає епоху 19 століття. Глядачів здивує зворушлива історія, найкрасивіші локації України і, звичайно, розкішне вбрання.

Дивіться «Кріпосну» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ.

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