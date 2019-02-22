Наталка Денисенко: биография, творчество и все новости об актрисе

Наталка Денисенко сыграла важную роль в сериале «Крепостная». Ранее актриса снималась в украинском мелодраматическом сериале «За витриной», снятого по сценарию Татьяны Гнедаш. Биографию и все о творческом пути Наталки Денисенко читайте в материале.

Полное имя: Наталка Александровна Денисенко

Дата рождения: 17 декабря 1989 г.

Место рождения: Чернигов

Деятельность: актриса театра и кино

Место проживания: Киев

Детство и юность. Наталка Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. С детства мечтала связать свою жизнь с телевидением, что и смогла реализовать. Артистка окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого в 2012 году. Несмотря на то, что Наталка училась не на актерском факультете, уже в 2011 году она дебютировала в кино.

Начало актерской карьеры. Первыми известными стали роли в сериале «Дневники Темного». Также женщина в 2011–2012 годах успешно выпустила авторские телепередачи «Люди, які змінили світ» и «Життя звичайних людей». Но после актерской игры поняла, что хочет посвятить себя театру и кино.

Следующие четыре года Наталка Денисенко играла в популярных сериалах. В 2015 году украинская актриса появилась в мелодраме «Клан ювелиров». Уже в 2016 году женщина сыграла более чем в 11 фильмах и сериалах.

Личная жизнь. Помимо карьеры, Наталка Денисенко успешно устроила и личную жизнь. Свою судьбу артистка связала с актером Андреем Фединчиком. Пара познакомилась на съемках сериала «Клан ювелиров», где играла влюбленных. Вскоре Наталка и Андрей поняли, что им не приходится играть любовь на камеру.

В 2017 году актриса стала мамой и родила своего первенца – Андрея. Даже будучи беременной женщина продолжала заниматься любимым делом всей своей жизни – сниматься в кино.

Сериал «За витриной». В мелодраме Наталку Денисенко зрители увидели в роли Жанны, главной антагонистки сериала. Она яркая, дерзкая, готова на все девушка.

Сериал «Крепостная». В костюмированной мелодраме «Крепостная» Наталка Денисенко перевоплотилась в соблазнительную и саркастичную актрису нежинского театра Ларису Яхонтову.

Роли Наталки Денисенко в кино:

2009 — «Мэри и Макс» — Мэри Дейзи

2011 — «Дневники Темного» — эпизод

2012-2016 — «Віталька» — Ева, любовница Витальки

2016 — «Центральная больница» — Юлия, медсестра

2016 — «Команда» — Мила

2016 — «Между любовью и ненавистью» — Таня

2016 — «Ночь святого Валентина» — Стелла

2016 — «Століття Якова» — Аленка

2019 — «За витриной» — Жанна

2019 — «Крепостная» — Лариса Яхонтова

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