Режиссер «Ничто не случается дважды» Оксана Байрак: В любви — все или ничего

Оксана Байрак — легендарный украинский режиссер, у которой на счету десятки всенародно любимых фильмов. Уникальный прецедент в мире кино — она объединяет в себе ум, талант и тонкое мироощущение. Эксклюзивно для сайта STB.UA королева мелодрамы рассказала о фильме «Ничто не случается дважды» — как спасла всю съемочную группу от гибели, и что главное в любви. Читайте подробнее.

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Оксана, благодаря вам сложилась уже не одна пара. Актеры «Ничто не случается дважды» Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк приняли решение пожениться после утверждения на главные роли в вашем фильме. Вы даже вели церемонию бракосочетания! Расскажите немного больше о самой свадьбе.

Я безумно счастлива, что Катюша и Валик пришли к такому обоюдному решению — официально зарегистрировать свой союз. Они долго встречались, были, даже, некоторые нюансы в отношениях… И благо, что в какой— то момент хмурое утро сменилось солнечным днём! (Улыбается, — Прим.ред). Катя и Валентин окончательно поняли, что созданы друг для друга, а «Ничто не случается дважды» лишь послужило укрепляющим фундаментом. На церемонии влюбленные смело заявили в свадебной клятве: «В горе и радости — мы вместе».



Да, Екатерина Тышкевич говорила, что вы и фильм «Ничто не случается дважды» очень сильно повлияли на их судьбы. Вообще, каждый актер, который с вами работал, говорит одно и тоже — вместе с вами случается магия. В чем секрет?

В том, что я — Оксана Байрак (Смеется, — Прим.ред). Сотканная из волшебных атомов любви. За все, что во мне есть — это огромное спасибо Господу Богу и моим родителям. Изначально мы все рождаемся теми, кто должен создавать, нести добро, любовь и тонкое понятие красоты в этот мир. Подчеркиваю, это изначальная закладка. И невероятна роль родителей состоит в том, чтобы развивать эти качества в своём ребёнке. Мне повезло: сильнейший, умнейший, прекраснейший папа, и неимоверно талантливая красавица мама. Их отношения были сотканы из любви. Поэтому я родилась на планете Любовь. Все время, которое пребывала в моей аристократической семье — была окружена любовью. И, даже, когда у родителей были несколько сложные отношения, они не позволяли их выяснять при мне. Дабы я была подальше от семейной территории негатива.

На площадке произошел случай, о котором вспоминают все актеры. Вы спасли жизнь всей съемочной группе! Кроме как связью с космосом это назвать невозможно…

Не знаю, как это происходит. Такое магическое ощущение мира, на уровне тонких материй, наверное действительно из космоса. Не просто же, смеюсь и всем говорю — «Я — Ванга». С самого детства предчувствую события, которые еще не произошли, по нескольким словам, жестам, взглядам могу определить хороший или плохой человек передо мной. В сценарии «Позднего раскаяния», я написала эпизод, где главный герой приезжает в Хайфу, чтобы навестить дочь. Но попадает под обстрел. И в информации, звучащей по телевизору, указывают число раненных и погибших. Так вот, когда Студия была готова вылетать на съёмки в Израиль, вдруг раздался звонок из—за границы, от моих друзей. Их слова меня потрясли: «Ты уже отменила вылет к нам?». Оказалось, что в этот день атаковали Хайфу, и цифры пострадавших, с теми, что в сценарии, разнились всего лишь в несколько человек. А на съемках «Ничто не случается дважды» был удивительный случай. Нам нужна была мансарда для съемки номера главного героя. В фешенебельном отеле, где мы решили снимать, как раз на крыше была такая — роскошная и невероятно комфортная. Очень радовались, что есть шесть лифтов — удобно завозить технику, актеров. Наш разворот должен был начаться в 20:00. Машины выехали на объект, а мой внутренний голос неожиданно заартачился: «Не хочу там снимать». Вспоминаю, что в моей гостинице есть прекрасный ресторан со стеклянным куполом. Звоню продюсеру Жене Третьяку, настаиваю на переносе съемки туда. Быстро договариваемся с руководством отеля и снимаем прекрасные кадры, с великолепным светом, отражающемся во внезапно начавшемся дожде, красиво стекающим по стеклу. Сняв все сцены спускаемся в холл и видим девушек закутанных в пледы, которые сильно пахнут гарью. Оказалось, что все они из того отеля, где мы должны были изначально снимать. Там начался пожар, ровно в 20:00, а в связи с тем, что была нарушена техника пожарной безопасности — отказала противопожарная система, захлопнулись лифты и погибли люди. На в мансарде, от удушья, погибли 14 человек. В тот момент еще не пришло осознание, что мы могли бы оказаться на их месте.

Оксана, возвращаясь к кино. У многих режиссеров есть муза. А кто ваша муза? Как вы подбираете актерский состав?

Актерский состав подбираю на уровне написания сценария. Когда пишу — уже появляются картинки и лица героев. Эти лица начинают ассоциироваться с тем или иным актером. «Ничто не случается дважды» — сага, написанная внезапно и как—то наотмашь. Герои рождались без ассоциативного ряда с актерами. Лишь Надя Мейхер сразу была утверждена на роль, в моей голове. У Раисы, ее героини, — одна из самых сложных женских судеб. Приглашая Мейхер, я понимала, что беру на себя большую ответственность, ведь Надя никогда не работала в большом кино. Но Надюша беспредельно талантлива. Рада, что у нас случился великолепный тандем режиссера и актрисы!

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А как насчет остальных исполнителей главных ролей? Как получилось, что вы утвердили Катерину Тышкевич и Антона Батырева?

Самая большая сложность была с выбором актрисы на роль Кати Богдановой. Честно говоря, не представляла, какой она должна была быть, учитывая, что нужно воплотить в жизнь две роли — матери и дочери. Уйдя от одинакового исполнения ролей. Конечно, я понимала, что буду направлять актрису на площадке. Но так хотелось именно таланта — который берешь в руки, как качественную глину, и лепишь дорогущий сосуд. Увидев и пообщавшись с Катей Тышкевич, радостно поняла — вот она, моя находка. Антона Батырева посоветовала мой гример, которая работала с ним ранее на съемках. Посмотрела его фото в социальной сети, мы встретились, поговорили. Я утвердила Антона. И началась кропотливая работа над образом Огнева, который сейчас покорил сердца тысяч и тысяч поклонниц. «Ломала» я Батырева ого—го, как. Но нужно отдать должное Антону, он слушался меня беспрекословно. Теперь говорит, твоя школа — мой проводник на кастингах (Смеется, — Прим.ред).

Кстати о «школе Оксаны Байрак». Многие актеры о ней говорят в интервью. В чем она заключается?

Школа Оксаны Байрак — это абсолютная органика, чувственность и перфекционизм — то, что я требую от всех актеров. Когда вижу, что идет неправда и наигрыш — начинаю, сначала словесно доносить истины, а потом, если не получается, показываю рисунок роли сама. Моя школа — это ажурное сплетение киноправды высшего качества.

А как насчет дисциплины на съемочной площадке?

Дисциплина — железобетонная, хотя на площадке царит ощущение демократии. Работа каждого члена команды сродни часовому механизму — каждый знает что и как он должен делать. Повторюсь, я — перфекционист, и хочу чтобы со мной рядом были такие же люди.

Все ваши фильмы — это истории о невероятной любви. Откуда вы черпаете вдохновение?

Из себя, любимой (Смеется, — Прим.ред). Пишу сценарии очень странно. Идеи могут прийти из услышанного от кого— то слова, промелькнувшего лица на улице, отрывка из сна. Когда приходит тот космический момент и руки требуют клавиш компьютера — выключаю свет, включаю ночник и полностью отключаюсь от мира, рождая текст. Борюсь с простыми предложениями, для меня жизнь — сложноподчиненная и сложносочиненная субстанции. Все сценарии — это сублимация моей мечты об истинной идеальной любви, ощущения того, какой она должна быть.

Была ли такая любовь в вашей жизни?

Любовь — это основа моей жизни. Я всегда была и, надеюсь, буду любима. Позволяю себе любить на разрыв аорты, чувствую, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной в этом сложном мире! Я за перфекционизм и в любви. Если же это невозможно — пусть рядом со мной не будет никого. Либо все, либо ничего.

Какой ваш следующий проект?

Готов сценарий 12—серийного фильма о великой Нонне Мордюковой. Начинаются кастинги. Это будет драма о женщине с той же планеты Любовь, на которой рождена и я. Нонна — восхитительная актриса, которая занесена в десятку величайших артисток ХХ столетия. Сколько пришлось пережить этой великолепной женщине! Чувствую связь с Нонной Викторовной: на встрече с ее сестрами, родные артистки отметили нашу похожую энергетику. Горда, что сестры Мордюковой доверили мне права на экранизацию. Уже готовлю себя к тому, что История о Нонне требует невероятной самоотдачи — физической и моральной. Чтобы получилось мощное кино.

Вы — женщина, которая очень тонко чувствует этот мир и людей. Какой совет могли бы дать влюбленным?

Относиться друг к другу трепетно. Это мой самый главный совет. Если есть трепет в ощущении близкого человека — никакие катаклизмы тогда не страшны. Как у Некрасова: «Если проза в любви неизбежна,

Так возьмем и с нее долю счастья:

После ссоры так полно, так нежно

Возвращение любви и участья…».

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Источник фото: социальные сети Оксаны Байрак

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