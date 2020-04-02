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Фоторепортаж продолжения «Ничто не случается дважды»: как снимали сцены в больнице с Григорием Баклановым

02.04.2020

Сегодня мы увидели один из самых душераздирающих моментов в продолжении «Ничто не случается дважды». О судьбе Глеба зрители переживали ровно так же сильно, как и о воссоединении Маши и Огнева. Актер в эксклюзивном комментарии рассказал почему согласился и как готовился к съемкам этого эпизода. Как снимали сцены в больнице с Григорием Баклановым – смотрите в нашем фоторепортаже. 

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