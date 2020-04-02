Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Фоторепортаж продовження «Ніщо не трапляється двічі»: як знімали сцени в лікарні з Григорієм Баклановим

02.04.2020

Сьогодні ми побачили один з найбільш несамовитих моментів у продовженні «Ніщо не трапляється двічі». Про долю Гліба глядачі переживали рівно так само сильно, як і про возз’єднання Маші та Огнєва. Актор у ексклюзивному коментарі розповів чому погодився і як готувався до зйомок цього епізоду. Як знімали сцени в лікарні з Григорієм Баклановим – дивіться у нашому фоторепортажі.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить