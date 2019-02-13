«Ничто не случается дважды»: фотоподборка со свадьбы Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка

Актеры фильма «Ничто не случается дважды» Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк 7 февраля сыграли свадьбу! Ведущей церемонии была режиссер Оксана Байрак, ведь судьбоносное решение молодые приняли во время участия в съемках. Смотрите уникальные фото со свадьбы актеров далее в материале.

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Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк поженились! О долгожданном событии поклонники пары мечтали давно, ведь влюбленные познакомились 4 года назад на съемках сериала «Бессмертник». На свидания пара бегала по ночам — все как в красивом фильме! А после утверждения пары на роли мужа и жены в фильме «Ничто не случается дважды» задумались — возможно это судьба?

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Создавала свадебный образ невесты Анастасия Шкира. Сама церемония получилась уютной и семейной, а уже на следующий день молодожены уехали в свадебное путешествие!

Смотрите 16-серийный фильм королевы мелодрам Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ, а на следующий день смотрите онлайн сериал «Ничто не случается дважды» на официальном сайте! Не пропустите!

Источник фото: социальные сети актеров

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