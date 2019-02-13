PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

«Ничто не случается дважды»: фотоподборка со свадьбы Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка

13.02.2019

Актеры фильма «Ничто не случается дважды» Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк 7 февраля сыграли свадьбу! Ведущей церемонии была режиссер Оксана Байрак, ведь судьбоносное решение молодые приняли во время участия в съемках. Смотрите уникальные фото со свадьбы актеров далее в материале. 

Больше по теме: Актеры фильма «Ничто не случается дважды» Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк поженились!

уникальные фото со свадьбы Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк поженились! О долгожданном событии поклонники пары мечтали давно, ведь влюбленные познакомились 4 года назад на съемках сериала «Бессмертник». На свидания пара бегала по ночам все как в красивом фильме! А после утверждения пары на роли мужа и жены в фильме «Ничто не случается дважды» задумались — возможно это судьба?

уникальные фото со свадьбы Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка

Больше по теме: Актриса «Ничто не случается дважды» Екатерина Тышкевич: в фильме каждая сцена — любимая

Создавала свадебный образ невесты Анастасия Шкира. Сама церемония получилась уютной и семейной, а уже на следующий день молодожены уехали в свадебное путешествие!

тышкевич и томусяк свадьба фото

уникальные фото со свадьбы Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка

уникальные фото со свадьбы Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка

екатерина тышкевич свадьба

валентин томусяк свадьба фото

тышкевич и томусяк фото

Смотрите 16-серийный фильм королевы мелодрам Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ, а на следующий день смотрите онлайн сериал «Ничто не случается дважды» на официальном сайте! Не пропустите!

Источник фото: социальные сети актеров

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить