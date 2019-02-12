Актеры фильма «Ничто не случается дважды» Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк поженились! Судьбоносное решение молодожены приняли во время участия в съемках. Читайте подробности.

Больше по теме: «Ничто не случается дважды»: дата выхода фильма Оксаны Байрак

Влюбленные познакомились 4 года назад на съемках сериала «Бессмертник». По признанию Екатерины, их невозможно было остановить — любовь, страсть, эмоции. Все как в красивом фильме!

«Осень-зима, 100 серий, один выходной в месяц, а у нас роман. (улыбается, — Прим.ред.) На свидания бегали по ночам», — рассказывает актриса.

Затем их двоих утверждают в фильме «Ничто не случается дважды», на роли мужа и жены. Ребята задумались — возможно это судьба? И закрутилось: подготовка к свадьбе, знакомство с родителями…

«Мы очень счастливы и готовы к созданию крепкой любящей семьи. Кстати, Оксана Байрак после проекта стала добрым другом нашей семьи и даже провела свадебную церемонию. Надеюсь, что фильм «Ничто не случается дважды» сыграет такую же ключевую роль в сердцах зрителей, как в наших жизнях», — откровенничает Екатерина Тышкевич.

Больше по теме: «Ничто не случается дважды»: телеканал СТБ покажет новый фильм Оксаны Байрак

Редакция сайта STB.UA поздравляет молодоженов со свадьбой. Будьте счастливы!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ