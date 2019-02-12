Актори фільму «Ніщо не трапляється двічі» Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк одружилися! Доленосне рішення молодята прийняли під час участі в зйомках. Читайте подробиці.

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Закохані познайомилися 4 роки тому на зйомках серіалу «Бессмертник». За признанням Катерини, їх неможливо було зупинити — любов, пристрасть, емоції. Все як в красивому фільмі!

«Осінь-зима, 100 серій, один вихідний на місяць, а у нас роман. (Посміхається, — Прим.ред.) На побачення бігали по ночах», — розповідає актриса.

А потім їх двох затверджують у фільмі «Ніщо не трапляється двічі», на ролі чоловіка і дружини. Молоді люди задумалися — можливо це доля? І закрутилося: підготовка до весілля, знайомство з батьками…

«Ми дуже щасливі і готові до створення міцної люблячої сім’ї. До речі, Оксана Байрак після проекту стала добрим другом нашої сім’ї і навіть провела весільну церемонію. Сподіваюся, що фільм «Ніщо не трапляється двічі» зіграє таку ж ключову роль в серцях глядачів, як в наших життях», — відверто говорить Катерина Тишкевич.

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Редакція сайту STB.UA вітає молодят з весіллям. Будьте щасливі!

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