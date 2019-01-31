11 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 16-серійного фільму королеви мелодрам Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі». Історія кохання тривалістю у 20 років — фільм багатожанровий — з елементами драми, трилера й детектива. Читайте подробиці.

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За сюжетом на початку 90-х у військове прикордонне містечко приїжджають молодята Дмитро і Катя Богданові (Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич). Юна Катя закохується в замполіта Вадима Огнєва (Антон Батирев), такого собі вовка-одинака. Він відповідає взаємністю. Начальник застави майор Калінін (Максим Дрозд) все ніяк не одружиться зі своєю бойовою подругою — Раїсою (Надія Мейхер-Грановська), він таємно закоханий в іншу, директора дитячого будинку Ірину (Ірина Єфремова). Мирне життя в містечку закінчується драмою, в результаті чого кілька головних героїв гинуть…

Минає 20 років. Бізнесмен Огнєв зустрічає Машу (Катерина Тишкевич), як дві краплі води схожу на Катю, яку він кохав усе життя і яка стала його маною. Огнєв розуміє, що вдруге не проґавить свого щастя! Кожному з героїв належить пройти свій шлях життєвих надбань і втрат, з’ясувати правду і нарешті розлучитися зі своїм болючим минулим…

Про свій новий фільм розповідає режисер Оксана Байрак:

«Як і всі мої фільми, «Ніщо не трапляється двічі» — це сага про кохання. Багатогранна, з елементами драми, детективу, трилера… У цій непростій історії є щось основне, що я хотіла донести до своїх глядачів. У житті бувають ситуації, коли люди в нових стосунках шукають риси колишніх коханих — внутрішню або зовнішню схожість з колишніми, необачно програють минуле в сьогоденні. А коли обман розкривається, коли стає зрозуміло, що Він або Вона були разом лише тому, що основою стосунків було не кохання, а асоціація з минулим, трапляється драма розставання. Маленька смерть… І мій фільм «Ніщо не трапляється двічі» саме про це… Головний герой фільму Вадим Огнєв занадто пізно усвідомлює, що міф любити не можна… Чи зможе він виправити свої помилки, які призвели до втрати коханої жінки?»

Робота над багатосерійним фільмом тривала півтора року. Знімали не тільки в Україні, а й у інших країнах — Грузії, Іспанії, навіть Йорданії.

Режисер Оксана Байрак розповіла, що саму заставу знімали в занедбаному піонерському таборі під Києвом, який за лічені дні привели до ладу.

«Нашим основним «полем бою» була Грузія, яка полюбилася після зйомок «Избранницы»: прекрасне місто Батумі та моє улюблене Чорне море. Ми зняли дві третини фільму в цій неймовірно гостинній і сонячній країні. Для 90-х, коли починається історія фільму, і для сьогоднішніх днів нам не довелося особливо щось шукати або перебудовувати — тільки переміщатися зі старого Батумі в нове».

У головній ролі знялася молода українська актриса Катерина Тишкевич. Між іншим, їй довелося грати двох різних жінок з абсолютно різними характерами, Катю і Машу. А щоб різниця була і візуальною, для ролі однієї з героїнь актриса за два місяці скинула 8 кілограмів!

Головну чоловічу роль зіграв відомий актор Антон Батирев. Він втілив образ Вадима Огнєва: замкнутого, закритого, здатного на сильні почуття чоловіка.

Дуже складна роль дісталася артистці Надії Мейхер-Грановській.

«Коли ми вперше зустрілися з Оксаною і вона коротко розповіла, про що фільм, у мене просто мурашки пішли по шкірі. Мені шалено сподобався сценарій, моя роль дуже складна і багатошарова», — зізналася Надія.

Також у фільмі знялися: Ірина Єфремова, Анастасія Буніна, Максим Дрозд, Катерина Семенова, Наталі Старинкевич, Петро Риков, Валентин Томусяк, Алла Масленникова, Регімантас Адомайтіс, Володимир Гладкий, Гліб Калюжний та ін.

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Фільм буде виходити з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Не пропустіть!

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