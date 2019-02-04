11 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 16-серійного фільму королеви мелодрам Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі». Це історія про кохання тривалістю у 20 років. Кожному з героїв належить пройти свій шлях життєвих надбань і втрат, з’ясувати правду і нарешті розлучитися зі своїм болючим минулим. Не пропустіть, вже зовсім скоро прем’єра фільму «Ніщо не трапляється двічі»!

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11 лютого о 20:00 відбудеться довгоочікувана прем’єра нового фільму Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі». Багатожанровий фільм з елементами драми, трилера й детективу. Сага про кохання тривалістю у 20 років, в якій герої, проходячи свій шлях, усвідомлюють, що минуле повернути неможливо – адже ніщо не трапляється двічі.

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Не пропустіть прем’єру 16-серійного фільму «Ніщо не трапляється двічі». Вас не залишить байдужим історія, в якій органічно переплелися пристрасть, кохання, вірність і підступність.

Video: «Ніщо не трапляється двічі»: дата виходу фільму Оксани Байрак Коли Ніщо не трапляється двічі виходить в ефір телеканалу СТБ в 2019 році? Вже відома дата старту фільму Ніщо не трапляється двічі на СТБ. Ніщо не трапляється двічі: дата виходу фільму

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