11 февраля на телеканале СТБ состоится премьера 16-серийного фильма королевы мелодрам Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». Это история о любви длиною в 20 лет. Каждому из героев предстоит пройти свой путь жизненных приобретений и потерь, выяснить правду и наконец расстаться со своим болезненным прошлым. Не пропустите, уже совсем скоро премьера фильма «Ничто не случается дважды»!

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11 февраля в 20:00 состоится долгожданная премьера нового фильма Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». Многожанровый фильм с элементами драмы, триллера и детектива. Сага о любви длиною в 20 лет, в которой герои, проходя свой путь осознают, что прошлое вернуть невозможно — ведь ничто не случается дважды.

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Не пропустите премьеру 16-серийного фильма «Ничто не случается дважды». Вас не оставит равнодушным история, в которой органично переплелись страсть, любовь, верность и коварство.

Video: «Ничто не случается дважды»: дата выхода фильма Оксаны Байрак Когда Ничто не случается дважды выходит в эфир телеканала СТБ в 2019 году? Уже известна дата старта фильма Ничто не случается дважды на СТБ. Ничто не случается дважды: дата выхода фильма

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