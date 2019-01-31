11 февраля на телеканале СТБ состоится премьера 16-серийного фильма королевы мелодрам Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». История любви длиною в 20 лет — фильм многожанровый, с элементами драмы, триллера и детектива. Читайте подробности.

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По сюжету в начале 90-х в военный пограничный городок приезжают молодожены Дмитрий и Катя Богдановы (Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич). Юная Катя влюбляется в замполита Вадима Огнева (Антон Батырев), эдакого волка-одиночку. Он отвечает взаимностью. Начальник заставы майор Калинин (Максим Дрозд) все никак не женится на своей боевой подруге — разбитной Раисе (Надежда Мейхер-Грановская), он тайно влюблен в другую, директора детского дома Ирину (Ирина Ефремова). Мирная жизнь в городке заканчивается драмой, в результате чего несколько главных героев погибают…

Проходит 20 лет. Состоявшийся бизнесмен Огнев встречает Машу (Екатерина Тышкевич), как две капли воды похожую на Катю, которую он любил всю жизнь и которая стала его наваждением. Огнев понимает, что второй раз не упустит своего счастья! Каждому из героев предстоит пройти свой путь жизненных приобретений и потерь, выяснить правду и наконец расстаться со своим болезненным прошлым…

О своем новом фильме рассказывает режиссер Оксана Байрак:

«Как и все мои фильмы, «Ничто не случается дважды» — это сага о любви. Многогранная, с элементами драмы, детектива, триллера… В этой непростой истории есть нечто основное, что я хотела донести до своих зрителей. В жизни бывают ситуации, когда люди в новых отношениях ищут черты прежних возлюбленных — внутреннее или внешнее сходство с бывшими, неосмотрительно проигрывают прошлое в настоящем. А когда обман раскрывается, когда становится ясно, что Он или Она были вместе лишь потому, что основой отношений являлась не любовь, а ассоциация с прошлым, случается драма расставания. Маленькая смерть… И мой фильм «Ничто не случается дважды» как раз об этом… Главный герой фильма Вадим Огнев слишком поздно осознает, что миф любить нельзя… Сможет ли он исправить свои ошибки, которые привели к потере любимой женщины?»

Работа над многосерийным фильмом длилась полтора года. Снимали не только в Украине, но и в других странах — Грузии, Испании, даже Иордании.

Режиссер Оксана Байрак рассказала, что саму заставу снимали в заброшенном пионерском лагере под Киевом, который за считанные дни привели в порядок.

«Нашим основным «полем боя» была Грузия, полюбившаяся после съемок «Избранницы»: прекрасный город Батуми и мое любимое Черное море. Мы сняли две трети фильма в этой невероятно гостеприимной и солнечной стране. Для 90-х, когда начинается история фильма, и для сегодняшних дней нам не пришлось особо что-то искать или перестраивать — только перемещаться из старого Батуми в новый».

В главной роли снялась молодая украинская актриса Екатерина Тышкевич. Между прочим, ей довелось играть двух разных женщин с абсолютно разными характерами, Катю и Машу. А чтобы разница была и визуальной, для роли одной из героинь актриса за два месяца сбросила 8 килограммов!

Главную мужскую роль сыграл известный актер Антон Батырев. Он воплотил образ Вадима Огнева: замкнутого, закрытого, способного на сильные чувства мужчину.

Очень сложная роль досталась артистке Надежде Мейхер-Грановской.

«Когда мы в первый раз встретились с Оксаной и она вкратце рассказала, о чем фильм, у меня просто мурашки пошли по коже. Мне безумно понравился сценарий, моя роль очень сложная и многослойная», — призналась Надежда.

Также в фильме снялись: Ирина Ефремова, Анастасия Бунина, Максим Дрозд, Екатерина Семенова, Натали Старынкевич, Петр Рыков, Валентин Томусяк, Алла Масленникова, Регимантас Адомайтис, Владимир Гладкий, Глеб Калюжный и др.

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Фильм будет выходить с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Не пропустите!

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