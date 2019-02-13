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«Ніщо не трапляється двічі»: фотодобірка з весілля Катерини Тишкевич та Валентина Томусяк

13.02.2019

Актори фільму «Ніщо не трапляється двічі» Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк 7 лютого одружилися! Ведучою церемонії була режисер Оксана Байрак, адже доленосне рішення молоді взяли під час участі в зйомках. Дивіться унікальні фото з весілля акторів далі в матеріалі.

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уникальные фото со свадьбы Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк одружилися! Про довгоочікувану подію шанувальники пари мріяли давно, адже закохані познайомилися 4 роки тому на зйомках серіалу «Бессмертник». На побачення пара бігала вночі — все як в красивому фільмі! А після затвердження пари на ролі чоловіка та дружини у фільмі «Ніщо не трапляється двічі» задумалися — можливо це доля?

уникальные фото со свадьбы Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка

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Створювала весільний образ нареченої Анастасія Шкіра. Сама церемонія вийшла затишною і сімейною, а вже на наступний день молодята поїхали у весільну подорож!

тышкевич и томусяк свадьба фото

уникальные фото со свадьбы Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка

уникальные фото со свадьбы Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка

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тышкевич и томусяк фото

Дивіться 16-серійний фільм королеви мелодрам Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ, а на наступний день дивіться онлайн серіал «Ніщо не трапляється двічі» на офіційному сайті! Не пропустіть!

Джерело фото: соціальні мережі акторів

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