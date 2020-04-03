«Ніщо не трапляється двічі»: чи варто чекати на продовження?

Вчора, 2 квітня, ми побачили заключні епізоди «Ніщо не трапляється двічі». Багатосерійний фільм усі 4 дні показу цього тижня займав лідируючі позиції телетрансляцій. Але безліч глядачів задалися питанням: чи варто чекати на продовження історії? Детальніше читайте в матеріалі.

«Ніщо не трапляється двічі» – багатосерійний фільм з 24 серій від королеви мелодрам Оксани Байрак. Він являє собою цілісну історію багатьох героїв. Але підсумок головної сюжетної лінії Маші і Вадима Огнєва ясний – кохання може подолати будь-які перешкоди.

Багато шанувальників багатосерійного фільму зазначили, що фінал історії вийшов досить відкритим. Ми самі можемо дофантазувати, як би склалося у майбутньому життя головних героїв. Але багато глядачів все ж хотіли побачити це екрані. Раніше Оксана Байрак вже говорила, що продовження чекати не варто. Свої слова вона підтвердила, відповівши на один з коментарів в Instagram, який ми можемо побачити на скріншоті нижче:

Якщо ж ви пропустили фінальні епізоди несамовито чуттєвої саги про кохання – не варто сумувати. Вже завтра, 4 квітня, глядачі зможуть побачити всі 8 нових епізодів о 10:40!

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