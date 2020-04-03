«Ничто не случается дважды»: стоит ли ждать продолжения?

Вчера, 2 апреля, мы увидели заключительные эпизоды «Ничто не случается дважды». Многосерийный фильм все 4 дня показа на этой неделе занимал лидирующие позиции телетрансляций. Но множество зрителей задались вопросом: стоит ли ждать продолжения истории? Подробнее читайте в материале.

«Ничто не случается дважды» – многосерийный фильм из 24 серий от королевы мелодрам Оксаны Байрак. Он представляет собой целостную историю нескольких героев. Но итог главной сюжетной линии Маши и Вадима Огнева ясен – любовь может преодолеть любые препятствия.

Много поклонников многосерийного фильма отметили, что финал истории получился довольно открытым. Мы сами можем дофантазировать, как сложилась бы в будущем жизнь главных героев. Но многие зрители все же хотели бы увидеть это на экране. Ранее Оксана Байрак уже говорила, что продолжения ждать не стоит. Свои слова она подтвердила, ответив на один из комментариев в Instagram, который мы можем увидеть на скриншоте ниже:

Если же вы пропустили финальные эпизоды душещипательной саги о любви – не стоит грустить. Уже завтра, 4 апреля, зрители смогут увидеть все 8 новых эпизодов в 10:40!

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