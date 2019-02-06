Актриса «Ничто не случается дважды» Екатерина Тышкевич: в фильме каждая сцена — любимая

Актриса Екатерина Тышкевич сыграла сразу две главных роли в фильме «Ничто не случается дважды». Что спасло всю съемочную группу, как это — пройти «школу Байрак», и что было самым сложным в съемочном процессе? Читайте подробности в эксклюзивном интервью для сайта STB.UA.

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Чем вас заинтересовал фильм «Ничто не случается дважды»?

Оксана Байрак — культовый украинский режиссер, номинант на премию «Оскар». Любой проект, в котором Оксана Ивановна режиссер, сценарист и продюсер, — обречен на успех.



Почему вы согласились участвовать в «Ничто не случается дважды»?

Мне было неподдельно интересно пройти «школу Байрак». Сценарий — выше всяких похвал! Не могла сдержать слезы с первой минуты прочтения. Характеры угадывались, локации — сплошное удовольствие, тексты — живее всех живых. Рай для актера!

Расскажите, как проходили съемки?

Съёмки проходили легко и непринужденно в абсолютно здоровой творческой атмосфере! Рабочей, дисциплинированной, но очень творческой. У Оксаны Ивановны studiobayrak не просто группа, а семья. Высококвалифицированные профессионалы, душевные и добрые ребята — мечта попасть в подобные условия начинающей актрисе вроде меня.

Какая была атмосфера на площадке?

Только поддержка и взаимопонимание. Любая проблема решалась с лёгкой руки второго режиссера или администратора. Если позволяла локация, то вместо приевшегося кейтеринга — пикник на природе с шашлыком. Если идет сильный дождь — выходной для всех, потому что здоровье членов группы в приоритете. К каждому индивидуальный подход, каждый из нас чувствовал себя творческой единицей. Такого я не встречала ни на одной из съемочных площадок ни до, ни после.

Как вам работалось с Оксаной Байрак?

Для меня Оксана — лучший режиссер. Именно она раскрыла меня как актрису. Работа с ней — сплошное удовольствие. Оксана Ивановна чистой воды эмпат, поэтому чувствовала меня кожей, а я понимала ее с полуслова. Тебе всегда помогут выстроить роль и проживут ее вместе с тобой. Мы не писали чистый звук, поэтому Оксана Байрак могла помогать актерам даже во время дубля. Именно помогать, а не мешать. Мы вместе дышали, были единым организмом. Экстаз и сплошные эмоции — вот как мне работалось с Оксаной Байрак.

Расскажите о своем персонаже. Как вы вживались в роль?

У меня было два персонажа в этом проекте — Катя и Маша. Катя — мягкая и нежная советская девушка, а Маша взрывоопасная пацанка. Черты характера Кати и Маши присущи мне самой, поэтому стояла задача только наделить каждую ими в нужной мере.

Вы схожи со своими героинями?

С Машей однозначно да. Максимализм, импульсивность, резкость — это все обо мне (улыбается. — Прим. ред.).

Что было самым трудным в съемочном процессе?

Самым трудным было переключаться с одной героини на другую. Забываешь, что играешь уже совершенно нового человека. Повторяешь мимику и оценки Кати, а нужна уже совсем другая Маша! Но на площадке мне об этом всегда напоминала Оксана. Также было непросто похудеть на 8 кг для роли Маши. Мы хотели добиться кардинальных внешних изменений, начиная со структуры тела и заканчивая островатостью черт лица. Чтобы добиться нужного результата, ежедневно два месяца я посещала тренажерный зал и соблюдала специальный режим питания на дефиците калорий. Удалось ли нам добиться поставленной цели — судить зрителю.

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Какая ваша любимая сцена и что запомнилось больше всего?

В этом проекте каждая сцена — любимая. Постельная сцена с Антоном Батыревым (играет капитана Огнева. — Прим. ред.), когда моя героиня изменяет с ним своему мужу, была какая-то абсолютно космическая. Оксана долго настраивала нас, как тонкие музыкальные инструменты. Включала нужную музыку, говорила глубокие слова, создавая нужную атмосферу. Это была не иначе как магия.

Были ли какие-то курьезные случаи?

Не знаю, можно ли назвать этот случай курьезным, но не рассказать о нем не могу. В выбранном заранее отеле в Батуми мы должны были снимать одну из сцен, но в сам день съемок режиссер по непонятным причинам переносит локацию в соседнюю гостиницу. Сняв нужную сцену, выходим всей группой на улицу, чувствуя сильный запах гари. Стоит толпа людей, кто-то плачет. Как выяснилось, в гостинице, в которой мы должны были снимать, начался пожар и погибли люди. Город еще несколько дней был в трауре. Вот так благодаря связи Оксаны с космосом наша группа избежала большой беды.

Каков основной посыл картины, на ваш взгляд?

Жизнь неповторима и быстротечна, нельзя гнаться за идеалами прошлого. Нельзя создавать себе модель переживаний чего-либо, нужно просто жить и брать от жизни уроки, которые она преподносит. В этом проекте есть одна главная составляющая — душа, а это никогда не остаётся без внимания зрителя.

Хотели бы вы принять участие во втором фильме?

Однозначно да! На мой взгляд, всем актерам еще есть что сказать. Эта история обязана продолжать жить не только в наших сердцах, но и на экранах!

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