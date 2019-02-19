Актриса «Ніщо не трапляється двічі» Катерина Тишкевич: в цьому проекті кожна сцена — улюблена

Актриса Катерина Тишкевич зіграла відразу дві головні ролі у фільмі «Ніщо не трапляється двічі». Що врятувало всю знімальну групу, як це — пройти «школу Байрак» і що було найскладнішим у знімальному процесі? Читайте подробиці в ексклюзивному інтерв’ю для сайту STB.UA.

Більше на тему: «Ніщо не трапляється двічі»: дата виходу фільму Оксани Байрак

Чим вас зацікавив фільм «Ніщо не трапляється двічі»?

Оксана Байрак — культовий український режисер, номінант на премію «Оскар». Будь-який проект, в якому Оксана Іванівна режисер, сценарист і продюсер, — приречений на успіх.

Чому ви погодилися брати участь в «Ніщо не трапляється двічі»?

Мені було непідробно цікаво пройти «школу Байрак». Сценарій — вище всяких похвал! Не могла стримати сльози з першої хвилини прочитання. Характери вгадувалися, локації — суцільне задоволення, тексти — живі. Рай для актора!

Розкажіть, як проходили зйомки?

Зйомки проходили легко і невимушено в абсолютно здоровій творчій атмосфері! Робочій, дисциплінованій, але дуже творчій. У Оксани Іванівни studiobayrak не просто група, а родина. Висококваліфіковані професіонали, душевні й добрі люди — мрія потрапити в подібні умови актрисі на зразок мене.

Яка була атмосфера на майданчику?

Тільки підтримка і взаєморозуміння. Будь-яка проблема вирішувалася з легкої руки другого режисера або адміністратора. Якщо дозволяла локація, то замість кейтерингу — пікнік на природі з шашликом. Якщо йде сильний дощ — вихідний для всіх, тому що здоров’я членів групи в пріоритеті. До кожного індивідуальний підхід, кожен з нас відчував себе творчою одиницею. Такого я не бачила на жодному знімальному майданчику ні до, ні після.

Як вам працювалося з Оксаною Байрак?

Для мене Оксана — найкращий режисер. Саме вона розкрила мене як актрису. Робота з нею — суцільне задоволення. Оксана Іванівна чистої води емпат, тому відчувала мене шкірою, а я розуміла її з півслова. Тобі завжди допоможуть побудувати роль і проживуть її разом з тобою. Ми не писали чистий звук, тому Оксана Байрак могла допомагати акторам навіть під час дубля. Саме допомагати, а не заважати. Ми разом дихали, були єдиним організмом. Екстаз і суцільні емоції — ось як мені працювалося з Оксаною Байрак.

Розкажіть про свого персонажа. Як ви вживалися в роль?

У мене було два персонажі в цьому проекті — Катя і Маша. Катя — м’яка і ніжна радянська дівчина, а Маша — вибухонебезпечна пацанка. Риси характеру Каті та Маші притаманні мені самій, тому стояло завдання тільки наділити кожну ними потрібною мірою.

Ви схожі зі своїми героїнями?

З Машею однозначно так. Максималізм, імпульсивність, різкість — це все про мене (посміхається. — Прим. ред.).

Що було найважче у знімальному процесі?

Найважчим було переключатися з однієї героїні на іншу. Забуваєш, що граєш вже зовсім нову людину. Повторюєш міміку і оцінки Каті, а потрібна вже зовсім інша Маша! Але на майданчику мені про це завжди нагадувала Оксана. Також було непросто схуднути на 8 кг для ролі Маші. Ми хотіли добитися кардинальних зовнішніх змін, починаючи зі структури тіла і закінчуючи гоструватими рисами обличчя. Щоб домогтися потрібного результату, щодня два місяці я відвідувала тренажерний зал і дотримувалася спеціального режиму харчування на дефіциті калорій. Чи вдалося нам досягти поставленої мети — судити глядачеві.

Більше на тему: «Ніщо не трапляється двічі»: телеканал СТБ покаже новий фільм Оксани Байрак

Яка ваша улюблена сцена і що запам’яталося найбільше?

У цьому проекті кожна сцена — улюблена. Інтимна сцена з Антоном Батиревим (грає капітана Огнєва. — Прим. ред.), коли моя героїня зраджує з ним своєму чоловікові, була якась абсолютно космічна. Оксана довго налаштовувала нас, як тонкі музичні інструменти. Вмикала потрібну музику, говорила глибокі слова, створюючи необхідну атмосферу. Це була не інакше як магія.

Чи були якісь курйозні випадки?

Не знаю, чи можна назвати цей випадок курйозним, але не розповісти про нього не можу. В обраному заздалегідь готелі в Батумі ми повинні були знімати одну зі сцен, але в сам день зйомок режисер з незрозумілих причин переносить локацію в сусідній готель. Знявши потрібну сцену, виходимо всією групою на вулицю, відчуваючи сильний запах гару. Стоїть натовп людей, хтось плаче. Як з’ясувалося, в готелі, в якому ми повинні були знімати, почалася пожежа і загинули люди. Місто ще кілька днів було в жалобі. Ось так завдяки зв’язку Оксани з космосом наша група уникла великої біди.

Який основний посил картини, на ваш погляд?

Життя неповторне і швидкоплинне, не можна гнатися за ідеалами минулого. Не можна створювати собі модель переживань чого-небудь, потрібно просто жити і брати від життя уроки, які воно підносить. У цьому проекті є одна головна складова — душа, а це ніколи не залишається без уваги глядача.

Хотіли б ви взяти участь у другому фільмі?

Однозначно так! На мій погляд, всім акторам ще є що сказати. Ця історія зобов’язана продовжувати жити не тільки в наших серцях, а й на екранах!

Більше на тему: «Ніщо не трапляється двічі»: актори фільму

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ