Совсем скоро, 11 февраля, на телеканале СТБ состоится премьера 16-серийного фильма королевы мелодрам Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». В сериале сыграли как молодые начинающие актеры, так и любимцы публики. Подробнее об актерах сериала «Ничто не случается дважды» читайте в материале.

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Екатерина Тышкевич

Екатерина Тышкевич — украинская актриса и модель. Родилась 18 сентября 1994 года. Студентка Киевского Национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Карьера в кино началась с эпизодической роли в сериале «Женский доктор-2». На сегодняшний день Екатерина — востребованная актриса, которая получает приглашения во все интересные и громкие проекты. На счету Екатерины 32 роли в фильмах и сериалах. В сериале «Ничто не случается дважды» сыграет сразу двух персонажей — Екатерину Богданову и ее дочь Машу.

Антон Батырев

Актер театра и кино Антон Батырев широко известен публике. С самого детства парень мечтал об актерской карьере, хотя родители пророчили ему профессию архитектора или химика. Окончил театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, учился на курсе Риммы Беляковой. После окончания вуза был принят в труппу ТЮЗа имени Киселева. Театральные роли были по достоинству оценены критиками.

В 2008 году мужчина попробовал себя в кинематографе. Яркие роли, харизма и талант сделали Антона востребованным артистом. В сериале «Ничто не случается дважды» сыграет Вадима Огнева.

Максим Дрозд

Максим родился в актерской семье в Одессе, поэтому не удивительно, что с малых лет мечтал об актерской карьере. С первого раза не прошел по конкурсу в театральный вуз. Отслужив в армии, отправился в Москву попробовать свои силы в школу-студию МХАТ. Максим стал студентом актерской мастерской Авангарда Леонтьева. Сегодня на счету артиста более 100 ролей в кино. В сериале «Ничто не случается дважды» сыграет начальника заставы майора Калинина.

Валентин Томусяк

Валентин Томусяк — украинский актер театра и кино. Родился 20 января 1983 года. Окончил Киевский университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, мастерская В. Судина. Актер Киевского ТЮЗа на Липках. Лауреат Госпремии Кабинета Министров Украины им. Леси Украинки. В «Ничто не случается дважды» Валентину досталась роль мужа Кати Богдановой — Дмитрия.

Надежда Мейхер-Грановская

Надежда Мейхер-Грановская — украинская певица, актриса, телеведущая и дизайнер. Родилась 10 апреля 1982 года. С раннего возраста Надежда проявляла интерес к музыке и танцам. Как певица реализовала себя в составе популярной группы «ВИА Гра», а также как сольная исполнительница. Была ведущей программы «Невероятные истории любви» и «Невероятная правда о звездах» на телеканале СТБ. Принимала участие во многих новогодних мюзиклах и снялась в нескольких фильмах. В сериале «Ничто не случается дважды» сыграет Раису.

Ирина Ефремова

Актриса театра и кино Ирина Ефремова родилась 25 октября 1980 года. Окончила ГИТИС (Государственный институт театрального искусства), мастерская П. Хомского. После окончания института стала актрисой Государственного театра киноактёра. В сериале «Ничто не случается дважды» сыграет директора детского дома Ирину.

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Источник фото: социальные сети актеров

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