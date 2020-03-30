Танец делает меня человеком: интервью с актрисой «Ничто не случается дважды» Анастасией Скибунович

Уже сегодня, 30 марта, мы увидим долгожданное продолжение «Ничто не случается дважды». В новых эпизодах появится героиня Филомена, которую сыграла обворожительная актриса Анастасия Скибунович. О своей героине и поразительной схожести с реальной жизнью Анастасия рассказала в эксклюзивном интервью для STB.UA.

В продолжении «Ничто не случается дважды» ваш персонаж – новый. Расскажите подробнее.

Мой персонаж – островитянка, чилийка, танцовщица, учительница Кати, и ей нравится Огнев. Также у моей героини есть своя драматическая судьба. Она путем личных страданий все бросила, уехала в Сантьяго и начала там, на острове, искать свое женское счастье. По сценарию я буду танцевать для одного мужчины. Для Огнева или нет – увидите.

Расскажите о самом сложном съемочном дне.

Был один сложный день в плане проживания и переживаний. Когда ты любишь человека, у тебя есть мечты и планы, но, к сожалению, они оказываются не взаимны.

Как вы эмоционально разряжаетесь после трудных съемок?

Вы знаете, мне не нужно много готовиться. Когда ты в роли пребываешь всегда — а я стараюсь так делать, даже когда не играю сцену — то думаешь, как персонаж, говоришь, как она. Поэтому особого выхода из роли и нет. Есть разве что какая-то тяжесть. Но я старалась и в повседневной жизни думать так же, как и Филомена. Мы с ней очень похожи. У меня не было какого-то резкого выхода из роли.

А в чем заключается ваша схожесть с героиней?

У меня тоже была своя академия театрального и танцевального искусства в Монте-Карло. Я вела деток, преподавала им танцы, я — бывшая солистка рижского «Тодеса». Я сама с танцевальным прошлым. Именно через танец я раскрываю какие-то свои страдания, боль и т. д. Танец делает меня человеком. Он мне дает возможность раскрыть свои переживания, как и у Филомены. Он ее в каком плане спасает, воскрешает, но и зажимает и делает ей больно. К тому же, и у меня южная кровь. Не чилийская, но все же. У меня полное смешение кровей. Есть какие-то схожие черты с ее характером, темпераментом. А на съемках в Анталии я ощущала себя дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Как вам начало истории «Ничто не случается дважды»?

Хочу сказать, что для меня роли Маши и Огнева – самые сильные и трогательные. И не потому, что я сейчас с ними работаю, а потому, что сама по себе эта история любви часто бывает и в жизни. Вот она просто есть и все. Если говорить о любви Маши и Огнева, то мне бы очень хотелось, чтобы такое было и в реальной жизни. Чтобы у людей взаимная любовь несмотря ни на что была и жила везде: на небесах и на земле.

Не пропустите долгожданное продолжение «Ничто не случается дважды» уже сегодня, 30 марта, в 20:00 на телеканале СТБ!

Источник фото и видео: Instagram – nastiatra_sk

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ