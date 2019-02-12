Вчера, 11 февраля, в 20:00 на телеканале СТБ успешно стартовал 16-серийный фильм Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». Премьера первых двух эпизодов, опередив три сериальные премьеры на конкурентных телеканалах, стала лидером слота 20:00-22:00 с долей 11%. При этом, вторая серия возглавила топ программ дня с показателями 12,6 (доля) и 3,7 (рейтинг) по аудитории 18-54 города 50+. Читайте подробнее.

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«Ничто не случается дважды» — многослойная сага о любви, соединяющая в себе несколько жанров: мелодраму, триллер, драму и даже детектив. По сюжету, в начале 90-х в военный пограничный городок приезжают молодожены Дмитрий и Катя Богдановы. Юная Катя влюбляется в замполита Вадима Огнева. Мирная жизнь в городке заканчивается драмой, в результате чего несколько главных героев погибают… А через 20 лет состоявшийся бизнесмен Огнев встречает Машу, как две капли воды похожую на Катю, которую он любил всю жизнь и которая стала его наваждением.

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Работа над многосерийным фильмом длилась полтора года. Кроме Украины, съемки проходили в Грузии, Испании и Иордании.

Смотрите «Ничто не случается дважды» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ.

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