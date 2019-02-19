Режисер «Ніщо не трапляється двічі» Оксана Байрак: В коханні — все або нічого

Оксана Байрак — легендарний український режисер, у якої на рахунку десятки всенародно улюблених фільмів. Унікальний прецедент в світі кіно — вона об’єднує в собі розум, талант і тонке світовідчуття. Ексклюзивно для сайту STB.UA королева мелодрами розповіла про фільм «Ніщо не трапляється двічі» — як врятувала всю знімальну групу від загибелі, та що головне в коханні. Читайте докладніше.

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Оксана, завдяки вам склалася вже не одна пара. Актори «Ніщо не трапляється двічі» Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк прийняли рішення одружитися після затвердження на головні ролі у вашому фільмі. Ви навіть вели церемонію одруження! Розкажіть трохи більше про саме весілля.

Я шалено щаслива, що Катюша і Валік прийшли до такого оспільного рішення — офіційно зареєструвати свій союз. Вони довго зустрічалися, були, навіть, деякі нюанси у відносинах… І благо, що в якийсь момент похмурий ранок змінився сонячним днем! (Посміхається, — Прим.ред). Катя і Валентин остаточно зрозуміли, що створені один для одного, а «Ніщо не трапляється двічі» лише послужило зміцнюючим фундаментом. На церемонії закохані сміливо заявили у весільній клятві: «В горі і радості — ми разом».

Так, Катерина Тишкевич говорила, що ви і фільм «Ніщо не трапляється двічі» дуже сильно вплинули на їхні долі. Взагалі, кожен актор, який з вами співпрацював, каже одне й теж — разом з вами трапляється магія. В чому секрет?

У тому, що я — Оксана Байрак (Сміється, — Прим.ред). Зіткана з чарівних атомів кохання. За все, що в мені є — це величезне дякую Господу Богу і моїм батькам. Спочатку ми всі народжуємося тими, хто повинен створювати, нести добро, кохання і тонке поняття краси в цей світ. Підкреслюю, це початкова закладка. І неймовірна роль батьків полягає в тому, щоб розвивати ці якості у своїй дитині. Мені пощастило: найсильніший, найрозумніший, найпрекрасніший тато, і неймовірно талановита красуня мама. Їх стосунки були зіткані з кохання. Тому я народилася на планеті Кохання. Увесь час, що перебувала в моїй аристократичній сім’ї — була оточена любов’ю. І, навіть, коли у батьків були дещо складні відносини, вони не дозволяли їх з’ясовувати при мені. Щоб я була подалі від сімейної території негативу.

На майданчику стався випадок, про який згадують всі актори. Ви врятували життя всій знімальній групі! Крім як зв’язком із космосом це назвати неможливо…

Не знаю, як це відбувається. Таке магічне відчуття світу, на рівні тонких матерій, напевно дійсно з космосу. Не просто ж, сміюся і всім кажу — «Я — Ванга». З самого дитинства передчуваю події, які ще не відбулися, за кількома словами, жестам, поглядам можу визначити хороша чи погана людина переді мною. У сценарії «Позднего раскаяния», я написала епізод, де головний герой приїжджає в Хайфу, щоб провідати дочку. Але потрапляє під обстріл. І в інформації, яка звучить по телевізору, вказують число поранених і загиблих. Так ось, коли Студія була готова вилітати на зйомки в Ізраїль, раптом пролунав дзвінок з-за кордону, від моїх друзів. Їх слова мене приголомшили: «Ти вже скасувала виліт до нас?». Виявилося, що в цей день атакували Хайфу, і цифри постраждалих, з тими, що в сценарії, різнилися лише в декілька чоловік. А на зйомках «Ніщо не трапляється двічі» був дивовижний випадок. Нам потрібна була мансарда для зйомки номера головного героя. У фешенебельному готелі, де ми вирішили знімати, якраз на даху була така — розкішна і неймовірно комфортна. Дуже раділи, що є шість ліфтів — зручно завозити техніку, акторів. Наш розворот повинен був початися о 20:00. Машини виїхали на об’єкт, а мій внутрішній голос несподівано затявся: «Не хочу там знімати». Пригадую, що в моєму готелі є прекрасний ресторан зі скляним к

уполом. Дзвоню продюсеру Жені Третьяку, наполягаю на перенесенні зйомки туди. Швидко домовляємося з керівництвом готелю і знімаємо прекрасні кадри, з чудовим світлом, що відбивається у раптовому дощі, що почався і так красиво стікає по склу. Знявши всі сцени спускаємося в хол і бачимо дівчат закутаних у пледи, які сильно пахнуть гаром. Виявилося, що всі вони з того готелю, де ми повинні були спочатку знімати. Там почалася пожежа, рівно о 20:00, а в зв’язку з тим, що була порушена техніка пожежної безпеки — відмовила протипожежна система, зачинилися ліфти і загинули люди. На в мансарді, від задухи, загинуло 14 людей. В той момент ще не прийшло усвідомлення того, що ми могли б опинитися на їх місці.

Оксана, повертаючись до кіно. У багатьох режисерів є муза. А хто ваша муза? Як ви підбираєте акторський склад?

Акторський склад підбираю на рівні написання сценарію. Коли пишу — вже з’являються картинки і особи героїв. Ці особи починають асоціюватися з тим чи іншим актором. «Ніщо не трапляється двічі» — сага, написана раптово і якось з розмаху. Герої народжувалися без асоціативного ряду з акторами. Лише Надя Мейхер відразу була затверджена на роль, в моїй голові. У Раїси, її героїні, — одна з найскладніших жіночих доль. Запрошуючи Мейхер, я розуміла, що беру на себе велику відповідальність, адже Надя ніколи не працювала у великому кіно. Але Надюша безмежно талановита. Рада, що у нас трапився чудовий тандем режисера і актриси!

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А як щодо інших виконавців головних ролей? Як вийшло, що ви затвердили Катерину Тишкевич та Антона Батирєва?

Найбільша складність була з вибором актриси на роль Каті Богданової. Чесно кажучи, не уявляла, якою вона повинна була бути, враховуючи, що потрібно втілити в життя дві ролі — матері та дочки. Відійшовши від однакового виконання ролей. Звичайно, я розуміла, що буду направляти актрису на майданчику. Але так хотілося саме таланту — який береш в руки, як якісну глину, і ліпиш дорогущий сосуд. Побачивши і поспілкувавшись з Катею Тишкевич, радісно зрозуміла — ось вона, моя знахідка. Антона Батирєва порадила мій гример, яка працювала з ним раніше на зйомках. Подивилася його фото в соціальній мережі, ми зустрілися, поговорили. Я затвердила Антона. І почалася кропітка робота над образом Огнєва, який зараз підкорив серця тисяч і тисяч прихильниць. «Ломала» я Батирева ого-го, як. Але потрібно віддати належне Антону, він слухався мене беззаперечно. Тепер каже, твоя школа — мій провідник на кастингах (Сміється, — Прим.ред).

До речі про «школу Оксани Байрак». Багато акторів про неї говорять в інтерв’ю. У чому вона полягає?

Школа Оксани Байрак — це абсолютна органіка, чуттєвість і перфекціонізм — те, що я вимагаю від усіх акторів. Коли бачу, що йде неправда і награш — починаю, спочатку словесно доносити істини, а потім, якщо не виходить, показую малюнок ролі сама. Моя школа — це ажурне сплетіння кіноправди екстра-класу.

А як щодо дисципліни на знімальному майданчику?

Дисципліна — залізобетонна, хоча на майданчику панує відчуття демократії. Робота кожного члена команди на кшталт годинникового механізму — кожен знає що і як він повинен робити. Повторюся, я — перфекціоніст, і хочу щоб зі мною поруч були такі ж люди.

Всі ваші фільми — це історії про неймовірного кохання. Звідки ви черпаєте натхнення?

З себе, коханої (Сміється, — Прим.ред). Пишу сценарії дуже дивно. Ідеї ​​можуть прийти з почутого від когось слова, обличчя, що промайнуло повз на вулиці, уривка зі сну. Коли приходить той космічний момент і руки вимагають клавіш комп’ютера — вимикаю світло, включаю нічник і повністю відключаюся від світу, народжуючи текст. Борюся з простими реченнями, для мене життя — складнопідрядні і складносурядні субстанції. Всі сценарії — це сублімація моєї мрії про справжнє ідеальне кохання, відчуття того, яким воно має бути.

Чи було таке коханя у вашому житті?

Кохання — це основа мого життя. Я завжди була і, сподіваюся, буду кохана. Дозволяю собі любити на розрив аорти, відчуваю, якими мають бути відносини між чоловіком і жінкою в цьому складному світі! Я за перфекціонізм і в коханні. Якщо ж це неможливо — нехай поруч зі мною не буде нікого. Або все, або нічого.

Який ваш наступний проект?

Готовий сценарій 12-серійного фільму про велику Нонну Мордюкову. Починаються кастинги. Це буде драма про жінку з тієї ж планети Кохання, на якій народжена і я. Нонна — чудова актриса, яка занесена в десятку найбільших артисток ХХ століття. Скільки довелося пережити цій чудовій жінці! Відчуваю зв’язок з Нонною Вікторівною: на зустрічі з її сестрами, рідні артистки відзначили нашу схожу енергетику. Горда, що сестри Мордюкової довірили мені права на екранізацію. Вже готую себе до того, що Історія про Нонну вимагає неймовірної самовіддачі — фізичної та моральної. Щоб вийшло потужне кіно.

Ви — жінка, яка дуже тонко відчуває цей світ і людей. Яку пораду могли б дати закоханим?

Ставитися один до одного трепетно. Це моя найголовніша порада. Якщо є трепет у відчутті близької людини — ніякі катаклізми тоді не страшні. Як у Некрасова: «Если проза в любви неизбежна,

Так возьмем и с нее долю счастья:

После ссоры так полно, так нежно

Возвращение любви и участья…».

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Джерело фото: Соціальні мережі Оксани Байрак

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