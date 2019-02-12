Вчора, 11 лютого, о 20:00 на телеканалі СТБ успішно стартував 16-серійний фільм Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі». Прем’єра перших двох епізодів, випередивши три серіальні прем’єри на конкурентних телеканалах, стала лідером слоту 20:00-22:00 з часткою 11%. При цьому, друга серія очолила топ програм дня з показниками 12,6 (частка) і 3,7 (рейтинг) за аудиторією 18-54 міста 50+. Читайте докладніше.

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«Ніщо не трапляється двічі» — багатошарова сага про кохання, що з’єднує в собі кілька жанрів: мелодраму, трилер, драму і навіть детектив. За сюжетом, на початку 90-х в військове прикордонне містечко приїжджають молодята Дмитро і Катя Богданові. Юна Катя закохується в замполіта Вадима Огнєва. Мирне життя в містечку закінчується драмою, в результаті чого кілька головних героїв гинуть… А через 20 років успішний бізнесмен Огнєв зустрічає Машу, як дві краплі води схожу на Катю, яку він кохав все життя і яка стала його маною.

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Робота над багатосерійним фільмом тривала півтора року. Крім України, зйомки проходили в Грузії, Іспанії та Йорданії.

Дивіться «Ніщо не трапляється двічі» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ.

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