«Крепостная» — костюмированная мелодрама, события которой разворачиваются в 19 веке. В центре сюжета сериале история любви молодых людей, которые должны пройти множество испытаний ради долгожданного счастья. Дворянин и крепостная: есть ли у них шанс на любовь? Смотрите кадры масштабного сериала «Крепостная»!

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18-летняя Катерина Вербицкая получила достойное воспитание в доме богатых дворян Червинских. Девушка имеет лучшие платья — как у настоящей барышни. Есть только одно «но»… Катя — крепостная.

Статус невольницы не позволял крепостной общаться на равных с дворянами. Чувствуя себя вполне счастливой, Катя никогда не забывала о своем происхождении. И вот на ее пути появляется дворянин Алексей Косач. Случайная встреча кардинально меняет жизнь молодых людей — они теперь не могут жить друг без друга.

Но готов ли будет Алексей бороться за Катерину, узнав, что она — просто чужое имущество?

Video: Крепостная и дворянин: имеют ли они шанс на любовь? Крепостная: анонс костюмированной мелодрамы на телеканале СТБ. Смотрите Крепостную в 20:00

Не пропустите всеукраинскую премьеру грандиозной истории за любовь — сериал «Крепостная», который появится на телеканале СТБ в 20:00 уже 25 февраля!

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