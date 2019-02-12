«Кріпосна» — костюмована мелодрама, події якої розгортаються у 19 столітті. В центрі сюжету серіалу історія кохання молодих людей, які мають пройти безліч випробувань заради довгоочікуваного щастя. Дворянин та кріпосна: чи є у них шанс на кохання? Дивіться кадри масштабного серіалу «Кріпосна»!

Більше на тему: Катерина Ковальчук: Історія кріпосної дівчини дуже близька мені

18-річна Катерина Вербицька отримала гідне виховання у домі багатих дворян Червінських. Дівчина має найкращі сукні — як у справжньої панянки. Є тільки одне «але»…Катя — кріпосна.

Статус невільниці не дозволяв кріпосній спілкуватися на рівних з дворянами. Відчуваючи себе цілком щасливою, Катя ніколи не забувала про своє походження. І от на її шляху з’являється дворянин Олексій Косач. Випадкова зустріч кардинально змінює життя молодих людей — вони тепер не можуть жити один без одного.

Та чи готовий буде Олексій боротися за Катерину, дізнавшись, що вона — просто чуже майно?

Video: Кріпосна та дворянин: чи мають вони шанс на кохання? Кріпосна: анонс костюмованої мелодрами на телеканалі СТБ. Дивіться Кріпосну о 20:00!

Не пропустіть всеукраїнську прем’єру грандіозної історії за кохання — серіал «Кріпосна», що з’явиться на телеканалі СТБ о 20:00 вже 25 лютого!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ