Актриса сериала «За витриной» Ксения Мишина рассказала о своем персонаже Виктории Тобилевич. Есть ли у них что-то общее и почему звезда считает, что многие могут найти что-то схожее с ее героиней. Подробнее читайте в интервью с обворожительной Ксенией Мишиной.

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Расскажите о своем персонаже Виктории.

Виктория Тобилевич для меня оказалась очень неоднозначным персонажем. Наблюдая за ее жизнью, я очень постепенно оценивала всю тонкость и сложность ее характера, поступков, отношений. Смотря на неё, у меня часто возникали вопросы. Ведь как странно получается: человек, которому дано многое и в материальном, и в душевном плане, на первый взгляд абсолютно лишен силы и чувства собственного достоинства. Но, с другой стороны, очень сложно утверждать и давать оценку такому, ведь все, по сути, относительно. Она просто идёт за собой, за своими чувствами и ощущениями. Переживая огромную боль, она открывает себя, идёт навстречу себе, проходит этот путь и обретает счастье и понимание.

Вы говорили, что немного похожи на свою героиню. Как вы думаете, почему Виктория не хочет замечать, что Андрей ее не любит?

Я думаю, многие найдут в себе некую схожесть с моей героиней. Просто немногие так открыто переживают свою боль… Та ранимость, нежность, чувственность, желание любить и быть любимой присутствуют в любой женщине. Разница может быть лишь в глубине этих чувств и желаний. А в отношениях с Андреем проблема может заключаться лишь в том, что она просто отказывается принимать реалии сложившихся отношений, что приводит к некой фанатичности с ее стороны и, соответственно, отрицанию и нелюбви с его стороны.

Что вам не нравится в Виктории? Какие качества вы полюбили?

Я в целом полюбила Викторию со всеми ее недостатками и достоинствами (которых в разы больше). Просто иногда нужно не забывать думать о себе, не сопротивляться сложившимся обстоятельствам, чаще наблюдать и вовремя замечать «те» подсказки и «тех» людей, которых посылает нам судьба.

Вы думаете, Владимир был бы более удачной кандидатурой для Вики?

Владимир – мужчина, который оказался рядом с Викторией в самый сложный период ее жизни. Это человек, который способен любить и отдавать, нести ответственность и брать на себя ответственность. Ведь решиться на усыновление ребёнка — это многое значит.

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Теперь вопрос именно о вас! В какой период жизни вы поняли, что хотите стать актрисой?

Первый раз меня назвали актрисой в детском саду. На утреннике, посвященном Новому году, я сыграла Оксану из «Вечера на хуторе близ Диканьки». Достаточно сложный материал для детского сада, да и черевички меня не впечатлили, как сейчас помню. Но в памяти это запечатлелось очень ясно, и слово «актриса» с тех пор росло со мной. Окончательное решение о выборе профессии своей мечты я приняла сидя за партой своего первого университета совершенно иной направленности. Мой профессиональный актёрский путь был начат после получения экономического образования.

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