Актриса серіалу «За вітриною» Ксенія Мішина розповіла про свого персонажа Вікторію Тобілевич. Чи є в них щось спільне і чому зірка вважає, що багато хто може знайти щось схоже з її героїнею. Детальніше читайте в інтерв’ю з чарівною Ксенією Мішиною.

Більше на тему: Наталка Денисенко: Твоє від тебе не піде!

Розкажіть про свого персонажа Вікторію.

Вікторія Тобілевич для мене виявилася дуже неоднозначним персонажем. Спостерігаючи за її життям, я дуже поступово оцінювала всю делікатність і складність її характеру, вчинків, стосунків. Дивлячись на неї, в мене часто виникали питання. Адже як дивно виходить: людина, якій дано багато і в матеріальному, і в душевному плані, на перший погляд абсолютно позбавлена сили і почуття власної гідності. Але, з іншого боку, дуже складно стверджувати і давати оцінку такому, адже все відносно. Вона просто йде за собою, за своїми почуттями і відчуттями. Переживаючи величезний біль, вона відкриває себе, йде назустріч собі, проходить цей шлях і знаходить щастя і розуміння.

Ви говорили, що трохи схожі на свою героїню. Як ви думаєте, чому Вікторія не хоче помічати, що Андрій її не кохає?

Я думаю, багато хто знайде в собі якусь схожість з моєю героїнею. Просто мало хто так відкрито переживає свій біль. Та вразливість, ніжність, чуттєвість, бажання кохати і бути коханою є в будь-якій жінці. Різниця може бути лише в глибині цих почуттів і бажань. А у стосунках з Андрієм проблема може полягати лише в тому, що вона просто відмовляється приймати реалії, взаємини, які склалися, що призводить до деякої фанатичності з її сторони і, відповідно, до заперечення і нелюбові з його сторони.

Що вам не подобається у Вікторії? Які риси ви полюбили?

Я в цілому полюбила Вікторію з усіма її недоліками і перевагами (яких в рази більше). Іноді потрібно не забувати думати про себе, не чинити опір обставинам, що склалися, частіше спостерігати і вчасно помічати «ті» підказки, «тих» людей, яких посилає нам доля.

Ви думаєте, Володимир був би більш вдалою кандидатурою для Віки?

Володимир – чоловік, який опинився поруч з Вікторією в найскладніший період її життя. Це людина, яка здатна кохати і віддавати, нести відповідальність і брати на себе відповідальність. Адже зважитися на всиновлення дитини – це багато що означає.

Більше на тему: «За вітриною»: актори мелодраматичного серіалу

Тепер запитання саме про вас! В який період життя ви зрозуміли, що хочете стати актрисою?

Вперше мене назвали актрисою в дитячому садку. На святі, присвяченому Новому року, я зіграла Оксану з «Вечори на хуторі біля Диканьки». Досить складний матеріал для дитячого садка, та й черевички мене не вразили, як зараз пам’ятаю. Але в пам’яті це закарбувалося дуже ясно, і слово «актриса» відтоді росло зі мною… Остаточне рішення про вибір професії своєї мрії я прийняла сидячи за партою свого першого університету абсолютно іншої спрямованості. Мій професійний акторський шлях було почато після отримання економічної освіти.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ