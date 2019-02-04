Дмитрий Черкасов стал отцом

Дмитрий Черкасов – главный герой 7 сезона самого романтичного проекта «Холостяк» – стал отцом. Жена Александра подарила мужу ребенка, о чем он сообщил в своей социальной сети. Кто родился в семье Черкасовых и как назвали младенца – читайте в материале.

Дмитрий Черкасов запомнился зрителям своей сдержанностью и мужественностью. Украинский пловец строил отношения в рамках самого романтичного проекта «Холостяк». В финальной серии Дмитрий подарил кольцо Лидии, однако проект соединил судьбу мужчины с другой женщиной.

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Александра была тайной поклонницей Холостяка и решила написать ему сообщение. Вскоре пара встретилась и поняла, что они половинки одного целого. Уже осенью пара поженилась. Только тогда Дмитрий решился показать свою беременную жену на обложке известного украинского глянца. На фотографиях Дмитрий появился с Александрой и признался, что они ждут младенца.

Сегодня Дмитрий Черкасов сообщил своим поклонникам, что стал отцом. Это самый счастливый день его жизни, ведь любимая родила ему сына.

Александра в своем Instagram также выложила фото, на котором показала, как они с Дмитрием держат малыша за руку. Женщина добавила, что это были быстрые и несложные роды, за что благодарит сына – Марка.

Редакция STB.UA поздравляет семью Черкасовых и желает крепкого здоровья новорожденному ребенку!

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