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Дмитро Черкасов став батьком

04.02.2019

Дмитро Черкасов головний герой 7 сезону найромантичнішого проекту «Холостяк» став батьком. Дружина Олександра подарувала чоловікові дитину, про що він повідомив у своїй соціальній мережі. Хто народився у родині Черкасових та як назвали немовля читайте в матеріалі.

Фото: Instagram

Фото: Instagram Дмитра Черкасова

Дмитро Черкасов запам’ятався глядачам своєю стриманістю й мужністю. Український плавець будував стосунки в рамках найромантичнішого проекту «Холостяк». У фінальній серії Дмитро подарував каблучку Лідії, однак проект поєднав долю чоловіка з іншою жінкою.

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Олександра була таємною прихильницею Холостяка і вирішила написати йому повідомлення. Незабаром пара зустрілася й зрозуміла, що вони половинки одного цілого. Вже восени пара одружилася. Тільки тоді Дмитро наважився показати свою вагітну дружину на обкладинці відомого українського глянцю. На світлинах Дмитро з’явився з Олександрою та зізнався, що вони чекають немовля.

Дмитро Черкасов

Фото: Instagram Дмитра Черкасова

Сьогодні Дмитро Черкасов повідомив своїм прихильникам, що став батьком. Це найщасливіший день його життя, адже кохана народила йому сина.

Фото: Instagram Дмитрия Черкасова

Фото: Instagram Дмитра Черкасова

Олександра у своєму Instagram також виклала фото, на якому показала, як вони з Дмитром тримають малюка за руку. Жінка додала, що це були швидкі та неускладнені пологи, за що дякує синові – Марку.

Фото: Instagram Олександри Черкасової

Фото: Instagram Олександри Черкасової

Редакція STB.UA вітає родину Черкасових і бажає міцного здоров’я новонародженій дитині!

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