Дмитро Черкасов – головний герой 7 сезону найромантичнішого проекту «Холостяк» – став батьком. Дружина Олександра подарувала чоловікові дитину, про що він повідомив у своїй соціальній мережі. Хто народився у родині Черкасових та як назвали немовля – читайте в матеріалі.

Дмитро Черкасов запам’ятався глядачам своєю стриманістю й мужністю. Український плавець будував стосунки в рамках найромантичнішого проекту «Холостяк». У фінальній серії Дмитро подарував каблучку Лідії, однак проект поєднав долю чоловіка з іншою жінкою.

Більше на тему: Як склалося життя восьми головних героїв проекту «Холостяк»

Олександра була таємною прихильницею Холостяка і вирішила написати йому повідомлення. Незабаром пара зустрілася й зрозуміла, що вони половинки одного цілого. Вже восени пара одружилася. Тільки тоді Дмитро наважився показати свою вагітну дружину на обкладинці відомого українського глянцю. На світлинах Дмитро з’явився з Олександрою та зізнався, що вони чекають немовля.

Сьогодні Дмитро Черкасов повідомив своїм прихильникам, що став батьком. Це найщасливіший день його життя, адже кохана народила йому сина.

Олександра у своєму Instagram також виклала фото, на якому показала, як вони з Дмитром тримають малюка за руку. Жінка додала, що це були швидкі та неускладнені пологи, за що дякує синові – Марку.

Редакція STB.UA вітає родину Черкасових і бажає міцного здоров’я новонародженій дитині!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ