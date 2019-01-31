Наталка Денисенко в интервью известному журналу рассказала о своей героине в сериале «Крепостная». Костюмированная драма появится на телеканале СТБ весной 2019 года. Как актриса перевоплотилась в образ соблазнительницы? О каких ролях она мечтает? Узнайте в материале.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko) 16 Сен 2018 в 5:30 PDT

Больше по теме: Алина Коваленко — о самом тяжелом дне съемок «Крепостной» Известному глянцу Наталка рассказала о сложностях на съемках сериала «Крепостная». Девушка была готова целый день проводить в корсете и пышных платьях, а также целовать кумира всех женщин Украины — Станислава Боклана. Во время съемок маленькому сыну актрисы было всего два с половиной месяца. Но как примерная мама и профессионал своего дела, она сумела совместить заботу о малыше и карьеру. Украинская актриса Наталка Денисенко появится на экранах в образе соблазнительной артистки нежинского театра Ларисы Яхонтовой. Саркастичная, игривая девушка станет любовницей помещика Петра Червинского.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko) 3 Окт 2018 в 3:21 PDT

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Еще в юности Наталка не видела себя в кино. Девушка мечтала стать телеведущей и блистать на экранах телевизора в новостях. Но сегодня она настолько увлечена своей профессией, что не может представить жизнь без сцены. Артисткой сыграно немало стерв, но девушка мечтает перевоплотиться в злодейку или сумасшедшую.

Например, она восхищается игрой Шарлиз Терон в драме «Монстр», где главный персонаж — серийная убийца из Флориды. Наталка считает, что такого человека очень сложно сыграть, ведь это требует кардинального психического перевоплощения.

Также звезда сериала «Крепостная» рассказала, что идеал женщины для нее — Одри Хепберн. Наталка удивляется, как талантливая актриса смогла построить блистательную карьеру и в то же время жить в Африке, занимаясь благотворительностью.

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