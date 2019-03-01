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Актриса «Кріпосної» Наталка Денисенко мріє зіграти злодійку

01.03.2019

Наталка Денисенко в інтерв’ю відомому журналу розповіла про свою героїню в серіалі «Кріпосна». Костюмовану мелодраму дивіться на телеканалі СТБ. Як акторка перевтілилася в образ спокусниці? Про які ролі вона мріє? Дізнайтеся в матеріалі.


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Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

Більше на тему: Аліна Коваленко — про найважчий день зйомок «Кріпосної» Відомому глянцю Наталка розповіла про складнощі на зйомках серіалу «Кріпосна». Дівчина була готова цілий день проводити в корсеті та пишних сукнях, а також цілувати кумира всіх жінок України — Станіслава Боклана. Під час зйомок маленькому синові актриси було всього два з половиною місяці. Але як зразкова мама та професіонал своєї справи, вона зуміла поєднати турботу про малюка й кар’єру. Українська актриса Наталка Денисенко з’явиться на екранах в образі спокусливої ​​артистки ніжинського театру Лариси Яхонтової. Саркастична, грайлива дівчина стане коханкою поміщика Петра Червінського.

 

 

 

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Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

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Ще в юності Наталка не бачила себе в кіно. Дівчина мріяла стати телеведучою та блищати на екранах телевізора в новинах. Але сьогодні вона настільки захоплена своєю професією, що не може уявити життя без сцени. Артистка зіграла чимало стерв, але дівчина мріє перевтілитися в злодійку або божевільну.

Наприклад, вона захоплюється грою Шарліз Терон в драмі «Монстр», де головний персонаж — серійна вбивця з Флориди. Наталка вважає, що таку людину дуже складно зіграти, адже це вимагає кардинального психічного перевтілення.

Також зірка серіалу «Кріпосна» розповіла, що ідеал жінки для неї — Одрі Хепберн. Наталка дивується, як талановита актриса змогла побудувати блискучу кар’єру і водночас жити в Африці, займаючись благодійністю.

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