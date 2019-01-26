26 февраля 2019 года зрителей ждет премьера костюмированного сериала «Крепостная». Одну из главных ролей сыграет известный актер Марк Дробот. Артист перевоплотится в настоящего дипломата Николая Дорошенко. Свободно ли сердце актера? Биографию, все о творческом пути и личной жизни Марка Дробота узнайте в материале.

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Полное имя: Марк Владимирович Дробот

Дата рождения: 27 августа 1986 г.

Место рождения: Киев

Деятельность: актер театра и кино

Место проживания: Киев

Детство и юность. Марк Дробот полюбил сферу кино еще в юношеском возрасте. Его родители учились на режиссерском факультете Киевского театрального института им. И. К. Карпенко-Карого. Профессия матери и отца повлияла на выбор будущего артиста. В 2009 году Марк также окончил КНУТКиТ им. Карпенко-Карого, курс С. Моисеева.

Начало творческого пути. Марк Дробот с 2006 года начал активно сниматься в разных проектах. На сегодняшний день его фильмография насчитывает более 30 картин. Мужчина также известен своей профессиональной работой в театре. С 2005 года он играет в Киевском академическом Молодом театре.

В 2015 году Марк Дробот получил премию «Киевская Пектораль» в номинации «За лучшее исполнение мужской роли второго плана».

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Личная жизнь. Сердце украинского актера уже давно занято. Избранницей Марка Дробота оказалась коллега по цеху — актриса Ирина Ткаченко. Девушка очень известна в театральных кругах, играет в театре «Золотые ворота».

Хобби. В свободное от работы время актер занимается активным спортом. Марк Дробот обожает ездить верхом, а также поет и танцует.

Сериал «Крепостная». В костюмированной драме Марк Дробот сыграет государственного чиновника Николая Дорошенко. Его персонаж умен, обаятелен, возможно, не слишком красив, но очень мужественен. Николай обладает характером дипломата, может поддерживать прекрасные отношения с людьми, которые готовы порвать глотку друг другу. Он — настоящий политик, понимающий, что в мире все устроено не так просто, как кажется с первого взгляда.

Роли Марка Дробота в кино

2006 — «Ангел из Орли», официант

2008 — «Таинственный остров»

2009 — «Блудные дети», ученик

2009 — «Последний рубеж», Марк

2010 — «Соседи», Серж

2011 — «Новое платье Королевы», Вел

2013 — «Ловушка», Георгий

2014 — «Киевский торт»

2014 — «Гречанка», Алекс

2014 — «Бессмертник»

2016 — «Забудь и вспомни», Андрей

2015 — «Центральная больница», Максим Красовский

2016 — «Село на миллион», Денис

2017 — «На краю любви», Олег Прохоров

2018 — «Марк + Наталка», Марк

2018 — «Крепостная», Николай Дорошенко

Роли Марка Дробота в театре

В. Шекспир «Сатисфакция», Грациано

Ж. Ануй «Голубка», Арман

М. Старицкий «Талант», Антон Квитка

Л. Разумовская «Русалочка», Принц

В. Глейзер «Семь желаний Зербино», Зербино

Г. Квитка-Основьяненко «Сватанье на Гончаровке», Алексей

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