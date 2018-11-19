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Телеканал СТБ / Ко Дню памяти жертв Голодомора «Вікна-новини» покажут спецпроект «Людяність в нелюдяні часи»

Ко Дню памяти жертв Голодомора «Вікна-новини» покажут спецпроект «Людяність в нелюдяні часи»

Телеканал СТБ

С 19 по 23 ноября специально ко Дню памяти жертв Голодомора программа «Вікна-новини» на СТБ покажет цикл сюжетов «Людяність в нелюдяні часи» корреспондента Ирины Стороженко. Цикл сюжетов посвящен людям, которые не потеряли благородство даже во времена одной из самых масштабных трагедий в истории человечества. Телезрители увидят пятисерийный спецпроект о благодетелях, спасавших жизни во времена Голодомора 1932–33 гг.

«Свидетели этой трагедии – люди, которые смогли выжить. И за их спасением почти всегда стоит спаситель. Представьте себе, когда от голода вымирали целые семьи, когда, доходя до последней черты, голодные люди ели друг друга, когда ломались физически и психически, были и те, что выстояли: не потеряли человеческий облик, благородства и главное – человечности», – отметила автор спецпроекта Ирина Стороженко.

Последние 10 лет Институт национальной памяти собирает сведения о таких людях. В 2009 году о них вышла целая книга «Людяність в нелюдяні часи». Потомки спасенных до сих пор присылают письма благодарности. И Институт национальной памяти готовит еще одно переиздание. Из этой книги командой «Вікна-новини» было выбрано 5 историй спасения во времена Голодомора. Они будут показаны в новом спецпроекте с одноименным названием «Людяність в нелюдяні часи».

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«Для меня этот спецпроект стал еще и личным толчком найти также людей, причастных к спасению моего дедушки. От голода умерли моя прабабушка Марфа и прадедушка Матвей. Мои корни по отцовской линии из Сквиры (Киевская область). Когда в 32-м году там начался голод, красноармейцы окружили город, чтобы не выпускать беглецов. В семье было два сына – 16-летний Конон (мой дедушка) и его 14-летний брат Николай. После раскулачивания у них не осталось ничего. Единственная ценная вещь дома – кожух. Родители отдали деду все, что имели, и сказали бежать. Он бросился ночью через лес к железной дороге, а там запрыгнул на товарный поезд, на котором доехал до Днепродзержинска (Каменское). Там полным ходом шла индустриализация – строились промышленные гиганты, и он попал на завод «Днепроазот», таким образом спасся. Там встретил мою бабушку, у них родился мой отец, а потом и я. Благодарность – это главная эмоция этого цикла», – объяснила Ирина Стороженко.

Героями цикла сюжетов стали:

  1. Председатель колхоза Яков Дробот, который хитростью спас 2800 селян. Его именем названа улица в селе Великий Хутор в Черкасской области. Благодарные селяне ее не декоммунизировали. История этого коммуниста вдохновила украинского режиссера Викторию Трофименко на создание художественного фильма «Яков», и вот уже два года она ищет деньги на воплощение рассказа об украинском Оскаре Шиндлере.
  2. Лесник Степан Назаров из Черниговской области, который приютил у себя дома лесоруба из Полтавщины Федора Ковтуна с женой и четырьмя детьми. Три поколения потомков дружат до сих пор.
  3. Репрессированный священник и директор школы Алексей Воблый, который спас 28 детей. Эта история так и осталась бы тайной, если бы 10 лет назад его внук не заинтересовался своей родословной и не приехал в деревню в Запорожскую область, где жил его дед. Там он познакомился с его спасенными учениками. С тех пор внук Алексей Воблый хранит память о деде – устанавливает мемориальные доски и помогает восстанавливать церкви, где служил его дедушка.
  4. Пять руководителей колхоза на Сумщине, которые пошли на преступление – ночью смолотили зерно и раздали его селянам. Утром всех отправили в концлагеря. Внук одного из них стал юристом, работал в КГБ и выступил соавтором закона о реабилитации политзаключенных.
  5. Единственный из героев спецпроекта – не спаситель, а спасенный. Это мальчик, за жизнь которого боролось все село на Харьковщине. Федор Литовченко осиротел, когда ему было 5 лет. Отец умер голодной смертью, а мать – у него на глазах. Женщину затоптал до смерти всадник на коне. С тех пор осиротевший Федор ходил по селу, пел песни и бродяжничал. Он выжил только благодаря людям, которые делились с ним крошками пищи. Их имена он записал по памяти и передал краеведам. Сейчас ему 90 лет. Те грустные песни он помнит и поет их до сих пор.

Смотрите спецпроект «Людяність в нелюдяні часи» в выпусках программы «Вікна-новини» с 19 по 23 ноября в 17:30 и 22:00 на СТБ.

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