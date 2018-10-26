С 29 октября по 2 ноября в программе «Вікна-новини» на СТБ выйдет спецпроект корреспондента Дмитрия Литвиненко – «Ланцюгова реакція». Новый цикл сюжетов – это глубокое и основательное исследование способности украинцев объединяться. Главный герой спецпроекта – фермер Томас Брунер, переехавший в Украину из Австрии двенадцать лет назад. Здесь он пытается жить ценностями, к которым привык в своей стране. Одна из них – ощущение сообщества. В спецпроекте будет показано, как сформировалось мировоззрение Томаса и в каком окружении он рос. Почему же так важно работать сообща и как начать двигаться в нужном направлении – телезрители узнают совсем скоро.

Как заявляют социологи, умение решать проблемы общими усилиями – и есть залогом успеха. Однако в нашей стране, согласно опросам, только 6% населения участвуют в такого рода объединениях.

Больше по теме: «Запроси мене з війни»: спецпроект «Вікна-новини» ко Дню защитника Украины

«Больше 70 % украинцев не видят смысла участвовать в объединениях. И это одна из причин нашей бедности и неуспешности. В наиболее успешных странах в различных формах совместной работы или отдыха заняты почти все. Причину нужно искать еще в 20 веке – он был очень травматичным для нашей страны, мы фактически выживали под иностранной оккупацией. А для выживания нужно никому не доверять и ни с кем не объединяться, жить в стиле «моя хата скраю»… Раньше эта партизанская логика одиночек нас выручала, а теперь она мешает», – объяснил автор спецпроекта Дмитрий Литвиненко.

На примере героя цикла сюжетов – фермера Томаса Брунера, уже знакомому телезрителям по спецпроекту «Іншорідні», – команда «Вікна-новини» покажет, какие фантастические результаты может давать объединенное общество.

Томас переехал в Украину 12 лет назад из Австрии. Теперь он пытается жить ценностями, к которым привык, уже в нашей стране. Одна из ключевых – ощущение сообщества. Работать вместе, отдыхать вместе, решать проблемы вместе. В течение следующей недели телезрители увидят, как сформировалось мировоззрение Томаса, а также познакомятся с его австрийской родиной, учителями, окружением, средой.

«Мы познакомились и подружились с Томасом три года назад, когда он был одним из героев первого сезона спецпроекта «Іншорідні». Томас привык работать и жить через объединения. В Украине он не стал меняться. Он создает клуб друзей музея в Каменке, где находится его ферма, привлекает партнеров, чтобы вместе вести бизнес, а не в одиночку. Самый масштабный его проект – это Клуб друзей Филармонии Днепра. Он хочет создать организацию по образцу той, в которой состоит его семья в Санкт-Флориане. Цель Томаса – чтобы как минимум 10 000 жителей Днепра стали членами клуба и почувствовали, что это их филармония! – рассказывает Дмитрий Литвиненко. – Томас уверен: в Украине огромная проблема невовлеченности. Люди считают своим только то, что находится в их квартирах, а улицы, город, музеи, филармонии – они ничьи».

Вместе с героем спецпроекта телезрители смогут посмотреть, как в Украине идет зарождение нового общества, как люди начинают понимать, что вместе они сильнее, и понемногу доверять, нести свою часть ответственности.

Несмотря на то, что Украине с трудом удается отказываться от логики выживания и переходить к цивилизованной логике развития, которая невозможна без объединений, в стране уже насчитывается 25% многоквартирных домов, которые находятся под управлением ОСМД. А в селах появляются аграрные кооперативы.

Смотрите спецпроект «Ланцюгова реакція» с 29 октября по 2 ноября в выпусках программы «Вікна-новини» на СТБ в 17:30 и 22:00. А первая анонсирующая серия выйдет уже сегодня, 26 октября.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ