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Телеканал СТБ / «Вікна-новини» покажуть спецпроект «Ланцюгова реакція» про вміння українців об’єднуватися

«Вікна-новини» покажуть спецпроект «Ланцюгова реакція» про вміння українців об’єднуватися

Телеканал СТБ

З 29 жовтня по 2 листопада у програмі «Вікна-новини» на СТБ вийде спецпроект кореспондента Дмитра Литвиненка – «Ланцюгова реакція». Новий цикл сюжетів – це глибоке і ґрунтовне дослідження здатності українців об’єднуватися. Головний герой спецпроекту – фермер Томас Брунер, який переїхав в Україну з Австрії дванадцять років тому. Тут він намагається жити цінностями, до яких звик у своїй країні. Одна з них – відчуття спільноти. У спецпроекті буде показано, як сформувався світогляд Томаса і в якому оточенні він ріс. Чому ж так важливо працювати спільно і як почати рухатися в потрібному напрямку – телеглядачі дізнаються зовсім скоро.

Вікна

Як заявляють соціологи, вміння вирішувати проблеми спільними зусиллями – і є запорукою успіху. Однак у нашій країні, згідно з опитуваннями, тільки 6% населення беруть участь у такого роду об’єднаннях.

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«Понад 70% українців не бачать сенсу брати участь в об’єднаннях. І це одна з причин нашої бідності і неуспішності. У найуспішніших країнах в різних формах спільної роботи або відпочинку зайняті майже всі. Причину потрібно шукати ще в 20 столітті воно було дуже травматичним для нашої країни, ми фактично виживали під іноземною окупацією. А для виживання потрібно нікому не довіряти і ні з ким не об’єднуватися, жити в стилі «моя хата скраю»… Раніше ця партизанська логіка одинаків нас виручала, а тепер вона заважає», – пояснив автор спецпроекту Дмитро Литвиненко.

Дмитрий Литвиненко

На прикладі героя циклу сюжетів – фермера Томаса Брунера, який вже знайомий телеглядачам зі спецпроекту «Іншорідні», – команда «Вікна-новини» покаже, які фантастичні результати може давати об’єднане суспільство.

Томас переїхав до України 12 років тому з Австрії. Тепер він намагається жити цінностями, до яких звик, вже в нашій країні. Одна з ключових – відчуття спільноти. Працювати разом, відпочивати разом, вирішувати проблеми разом. Протягом наступного тижня телеглядачі побачать, як сформувався світогляд Томаса, а також познайомляться з його австрійською батьківщиною, вчителями, оточенням, середовищем.

Дмитрий Литвиненко и Томас Брунер

«Ми познайомилися і потоваришували з Томасом три роки тому, коли він був одним із героїв першого сезону спецпроекту «Іншорідні». Томас звик працювати і жити через об’єднання. В Україні він не став змінюватися. Він створює клуб друзів музею в Кам’янці, де розташована його ферма, залучає партнерів, щоб разом вести бізнес, а не поодинці. Наймасштабніший його проект – це Клуб друзів Філармонії Дніпра. Він хоче створити організацію за зразком тієї, до якої входить його сім’я у Санкт-Флоріані. Мета Томаса – щоб як мінімум 10 000 жителів Дніпра стали членами клубу і відчули, що це їхня філармонія! – розповідає Дмитро Литвиненко. Томас впевнений: в Україні величезна проблема незалученості. Люди вважають своїм тільки те, що є в їхніх квартирах, а вулиці, місто, музеї, філармонії – вони нічиї».

Разом із героєм спецпроекту телеглядачі зможуть подивитися, як в Україні триває зародження нового суспільства, як люди починають розуміти, що разом вони сильніші, і потроху довіряти, нести свою частину відповідальності.

Томас Брунер

Незважаючи на те, що Україні не без зусиль вдається відмовлятися від логіки виживання і переходити до цивілізованої логіки розвитку, яка неможлива без об’єднань, в країні вже налічується 25% багатоквартирних будинків, які перебувають під управлінням ОСББ. А в селах з’являються аграрні кооперативи.

Дивіться спецпроект «Ланцюгова реакція» з 29 жовтня по 2 листопада у випусках програми «Вікна-новини» на СТБ о 17:30 і 22:00. А перша серія-анонс вийде вже сьогодні, 26 жовтня.

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