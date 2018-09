«Запроси мене з війни»: «Вікна-новини» спільно з Міністерством інформаційної політики України готують спецпроект до Дня захисника України

З 8 по 12 жовтня у випусках програми «Вікна-новини» на СТБ вийде цикл сюжетів Артема Сорокіна «Запроси мене з війни». Проект саме з такою назвою 25 вересня представили в Кабміні Міністерство з інформаційної політики спільно з «Вікна-новини». Його мета – допомогти військовослужбовцям адаптуватися після війни завдяки танцю.

Героями спецпроекту стануть п’ять пар-учасниць. Як зазначає Артем Сорокін, воїни вийдуть на танцювальний майданчик, аби показати і розказати свої історії. Завдяки цим історіям телеглядачі побачать, що наші захисники не лише відважні, а й талановиті.

«Ми одночасно і знайомимо всіх із нашими героями, і розказуємо про головну ідею спецпроекту. Він про те, як важливо, аби наших героїв, воїнів, які під обстрілами та вибухами чи не цілодобово перебувають по кілька років, частіше запрошували, бодай на мить, у життя без війни. Красиве таке життя. Туди, де спокій, посмішки, костюми, сукні, підбори, танці. І запрошувати їх з війни маємо саме ми з вами, бо на глобальному рівні немає державної програми реабілітації воїнів і ветеранів. Про важливість цієї реабілітації ми розкажемо вам за допомогою п’яти історій. Герої не приховують, що вміють краще воювати, аніж танцювати. У перервах між війною вони вчаться робити перші невпевнені кроки у вальсі, танго або фокстроті, але рук не опускають. Бо вони, як ніхто, розуміють, що так важливо запрошувати одне одного з війни. І хочуть про це розказати на всю країну», – поділився у соцмережі кореспондент «Вікна-новини» Артем Сорокін.

Радниця Міністра інформаційної політики, керівник проекту Марина Соботюк також зазначила: «Ми вислухали кожну історію. Зібрали 20 пар і знайшли відповідний танець для них (танго, румба, сальса, кубинська сальса, кізомба)».

Волонтерка й учасниця проекту «Запроси мене з війни» Наталія Прилуцька переконана, что після війни всі методи корисні.

«Всі методи, які можна використати в реабілітації, потрібно використовувати. Хтось може малювати, хтось – співати, хтось – танцювати, а комусь треба відкривати ці таланти. Коли є принаймні найменша можливість, нею треба скористатися», – запевняє Наталія Прилуцька.

В ефірі «Вікна-новини» телеглядачі побачать спецпроект вже з 8 жовтня у випусках програми о 17:30 та 22:00. А на завершення, напередодні Дня захисника України, відбудеться великий бал за участі всіх пар.

