PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / «Запроси мене з війни»: спецпроект «Вікна-новини» ко Дню защитника Украины

«Запроси мене з війни»: спецпроект «Вікна-новини» ко Дню защитника Украины

Телеканал СТБ

«Запроси мене з війни»: «Вікна-новини» совместно с Министерством информационной политики Украины готовят спецпроект ко Дню защитника Украины

С 8 по 12 октября в выпусках программы «Вікна-новини» на СТБ выйдет цикл сюжетов Артема Сорокина «Запроси мене з війни». Проект именно с таким названием 25 сентября представили в Кабмине Министерство по информационной политике совместно с «Вікна-новини». Его цель — помочь военнослужащим адаптироваться после войны благодаря танцу.

Героями спецпроекта станут пять пар-участниц. Как отмечает Артем Сорокин, воины выйдут на танцпол, чтобы показать и рассказать свои истории. Благодаря этим историям телезрители увидят, что наши защитники не только отважные, но и талантливые.

Запроси мене з війни

«Мы знакомим всех с нашими героями и рассказываем о главной идее спецпроекта. Он о том, как важно, чтобы наших героев, воинов, которые находятся под обстрелами и взрывами круглые сутки несколько лет, чаще приглашали, хотя бы на мгновение, в жизнь без войны. Туда, где покой, улыбки, костюмы, платья, каблуки, танцы. И приглашать их с войны должны именно мы с вами, потому что на глобальном уровне отсутствует государственная программа реабилитации воинов и ветеранов. О важности этой реабилитации мы расскажем вам с помощью пяти историй. Герои не скрывают, что умеют лучше воевать, чем танцевать. В перерывах между войной они учатся делать первые неуверенные шаги в вальсе, танго или фокстроте, но рук не опускают. Потому что они, как никто, понимают, что так важно приглашать друг друга с войны. И хотят об этом рассказать на всю страну», — поделился в соцсети корреспондент «Вікна-новини» Артем Сорокин.

Артем Сорокин

Советник Министра информационной политики, руководитель проекта Марина Соботюк также отметила: «Мы выслушали каждую историю. Собрали 20 пар и нашли подходящий танец для них (танго, румба, сальса, кубинская сальса, кизомба)».

Запроси мене з війни

Волонтер и участница проекта «Запроси мене з війни» Наталья Прилуцкая убеждена, что после войны все методы полезны.

Больше по теме: #можутьвсе: Кто создает Вікна-новини

Запроси мене з війни

«Все методы, которые можно использовать в реабилитации, нужно использовать. Кто-то может рисовать, кто-то  петь, кто-то — танцевать, а кому-то надо открывать эти таланты. Когда есть по крайней мере малейшая возможность, ее надо использовать», — уверяет Наталья Прилуцкая.

В эфире «Вікна-новини» телезрители увидят спецпроект уже с 8 октября в выпусках программы в 17:30 и 22:00. А в завершение, накануне Дня защитника Украины, состоится большой бал с участием всех пар.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить