«Запроси мене з війни»: «Вікна-новини» совместно с Министерством информационной политики Украины готовят спецпроект ко Дню защитника Украины

С 8 по 12 октября в выпусках программы «Вікна-новини» на СТБ выйдет цикл сюжетов Артема Сорокина «Запроси мене з війни». Проект именно с таким названием 25 сентября представили в Кабмине Министерство по информационной политике совместно с «Вікна-новини». Его цель — помочь военнослужащим адаптироваться после войны благодаря танцу.

Героями спецпроекта станут пять пар-участниц. Как отмечает Артем Сорокин, воины выйдут на танцпол, чтобы показать и рассказать свои истории. Благодаря этим историям телезрители увидят, что наши защитники не только отважные, но и талантливые.

«Мы знакомим всех с нашими героями и рассказываем о главной идее спецпроекта. Он о том, как важно, чтобы наших героев, воинов, которые находятся под обстрелами и взрывами круглые сутки несколько лет, чаще приглашали, хотя бы на мгновение, в жизнь без войны. Туда, где покой, улыбки, костюмы, платья, каблуки, танцы. И приглашать их с войны должны именно мы с вами, потому что на глобальном уровне отсутствует государственная программа реабилитации воинов и ветеранов. О важности этой реабилитации мы расскажем вам с помощью пяти историй. Герои не скрывают, что умеют лучше воевать, чем танцевать. В перерывах между войной они учатся делать первые неуверенные шаги в вальсе, танго или фокстроте, но рук не опускают. Потому что они, как никто, понимают, что так важно приглашать друг друга с войны. И хотят об этом рассказать на всю страну», — поделился в соцсети корреспондент «Вікна-новини» Артем Сорокин.

Советник Министра информационной политики, руководитель проекта Марина Соботюк также отметила: «Мы выслушали каждую историю. Собрали 20 пар и нашли подходящий танец для них (танго, румба, сальса, кубинская сальса, кизомба)».

Волонтер и участница проекта «Запроси мене з війни» Наталья Прилуцкая убеждена, что после войны все методы полезны.

Больше по теме: #можутьвсе: Кто создает Вікна-новини

«Все методы, которые можно использовать в реабилитации, нужно использовать. Кто-то может рисовать, кто-то — петь, кто-то — танцевать, а кому-то надо открывать эти таланты. Когда есть по крайней мере малейшая возможность, ее надо использовать», — уверяет Наталья Прилуцкая.

В эфире «Вікна-новини» телезрители увидят спецпроект уже с 8 октября в выпусках программы в 17:30 и 22:00. А в завершение, накануне Дня защитника Украины, состоится большой бал с участием всех пар.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ