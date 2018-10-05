Внеэфирная кампания #можутьвсе – это истории о каждом работнике телеканала СТБ. Обычно эти люди остаются за кадром, но именно благодаря их труду вы видите самые невероятные сюжеты на экране. Команда проекта «Один за всіх» утверждает, что они «все за одного». Например, журналист Ксения рассказала об истории, которая не попала в эфир, но тронула всех до глубины души. Узнайте подробнее в интервью.

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Ксения, расскажите подробнее, как устроена работа журналиста на проекте «Один за всіх» и чем она отличается от работы на других проектах?

Я очень давно знаю всех журналистов, которые работают на «Один за всіх». И нет ни одного, у кого бы не было личной драмы. Я это связываю с тем, что они работают именно здесь. Нас часто спрашивают «Как вы выдерживаете?». Мы отвечаем, что только человек, который хочет добиться справедливости, у которого у самого в жизни произошло нечто подобное, будет идти до конца за справедливость, как это делаем мы.

Что для вас команда проекта «Один за всіх»?

Я точно знаю, что вместе мы можем все. Но у каждого есть своя особенность. Кто-то круто справляется, общаясь с убийцами, кто-то умеет разговорить насильников, кто-то научился убеждать педофилов. Вот есть журналисты, которые общаются со звездами, берут у них интервью, у наших же журналистов другая специфика. Они общаются с не очень приятными людьми, но всегда понимают, для чего они это делают. Ведь именно благодаря нашей команде часто получается посадить за решетку людей, которые до этого жили безнаказанно.

А с вами лично случались какие-то невероятные истории, может кто-то угрожал вашей жизни?

Да, была со мной одна история. Она произошла в Житомирской области. Часто журналист едет на съемку только с оператором и водителем, вот и у меня так было в тот раз. На меня повесили маленький микрофончик в целях безопасности. Как сейчас помню, это было 10 утра, и я сама пошла в дом. Поступила информация, что именно там находится человек, которого мы подозреваем в убийстве. Когда я подошла ближе, то поняла, что там какой-то праздник, все веселятся и пьют. Постучала. Когда мне открыли дверь, то я была шокирована событиями. Мы же не называемся журналистами сразу, сначала приходим как обычные люди. Тогда меня схватили три крепких мужчины, запихнули в дом, потащили к себе в комнату, и я могу только догадываться, что они хотели со мной сделать. Но, благо, на мне был микрофон, и оператор с водителем слышали все, что происходит. Пока эти мужчины меня держали, коллеги ворвались в дом, и спасли меня. Я буду благодарна им до конца жизни.

Почему после таких ситуаций вы все равно остаетесь в команде проекта «Один за всіх»?

Потому что моя работа для меня – это жизнь. Я не могу иначе. Было такое, что нам позвонила девочка и слезно просила найти ее маму, хотя не знала ни своей фамилии, ни даты рождения. Мы ночь сидели в офисе, искали эту маму с моей напарницей. И таки нашли ее! К сожалению, эта история не попала в эфир. Горе-мать начала нам угрожать и расследование не продолжилось. Но мы были горды тем, что помогли той девочке и просто рассказали ей хоть что-то. Именно поэтому я и остаюсь здесь работать. Могу успокоить, уговорить, повлиять на будущую судьбу человека. Могу даже помирить людей, которые всю жизнь не общались и ненавидели друг друга. Я могу все!

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Другие видеоролики кампании #можутьвсе будут выходить в официальных страницах СТБ в течение нескольких недель с периодичностью раз в неделю.

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