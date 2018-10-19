«Все буде добре», потому что они #можутьвсе

В рамках кампании #можутьвсе о творческих командах телеканала СТБ вышел новый видеоролик о работе создателей «Все буде добре». За шесть лет существования проекта вышло 1265 выпусков и вместе с тем — более 40 тысяч советов! Команда «Все буде добре» может и делает все, чтобы ответить на любые вопросы. А любимая миллионами зрителей ведущая Надежда Матвеева заряжает позитивом в любой ситуации.

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В далеком 2012-м формат «Все буде добре» был новаторским на украинском телевидении, который разрабатывали буквально на ходу. Сейчас, по словам руководителя проекта Александры Князевой, он уже вобрал в себя и реалити, и расследования, и кулинарию.

«Все буде добре» учит женщин всему: как чистить чеснок, как красить глаза, как выбирать колготки, как готовить, как быть красивой, как удержать мужчину. Все, что хочет знать женщина, — она узнает здесь. Кроме того, «Все буде добре» создает и новые проекты. Таким образом, вырос формат «Все буде смачно» и «За живе!».

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Чтобы давать зрителям эффективные советы, нужно проконсультироваться со многими экспертами. И прежде чем попасть в студию «Все буде добре», все эксперты проходят очень жесткий кастинг. Так, зрители могут услышать авторитетное мнение Эктора Хименеса-Браво, Сергея Калинина, Лизы Глинской, Татьяны Литвиновой, Димы Коляденко, Юлии Бортник, Кости Грубича.

Надежда Матвеева — лицо «Все буде добре» — даже в сложные периоды жизни страны и во время личных переживаний всегда с улыбкой на лице говорила три заветных слова: «Я мала казати «Все буде добре» у той момент, коли я розуміла, що у країні і страшно, і війна… І коли я знала, що моїй мамі роблять операцію, що у неї страшне захворювання…».

Команда «Все буде добре» может все: может добыть в январе картофель, который расцвел, или найти стакан моли. Может делать миллион дел одновременно. Может испытать эффективность советов на себе лично. Нет задания, которое не могли бы выполнить создатели «Все буде добре».

Андрей Оленич, директор творческого объединения: «Можно легко отличить женщину, которая смотрит «Все буде добре», от той, которая не смотрит. Наша улыбается чаще».

Video: «Все буде добре», потому что они #можутьвсе Кто снимает проект телеканала СТБ - Все буде добре? Смотрите кампанию #можутьвсе и вы узнаете все об этой творческой команде СТБ

Другие видеоролики кампании #можутьвсе будут выходить в официальных страницах СТБ в течение нескольких недель с периодичностью раз в неделю.

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