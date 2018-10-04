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Телеканал СТБ / Создатели «Битвы экстрасенсов» и «Следствие ведут экстрасенсы» #можутьвсе

Создатели «Битвы экстрасенсов» и «Следствие ведут экстрасенсы» #можутьвсе

Телеканал СТБ

Кампания телеканала СТБ #можутьвсе продолжает с гордостью рассказывать о своих командах. На этот раз речь пойдет о людях, которые создали 10 сезонов «Битвы экстрасенсов» и порядка 250 серий «Следствие ведут экстрасенсы». Какие громкие расследования провели экстрасенсы за последние 11 лет? Как проходят съемки самых мистических проектов? И настоящие ли экстрасенсы — смотрите в новой серии #можутьвсе.   

павел костицын

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В октябре 2007 года экстрасенсы стали настоящим открытием телеканала СТБ. Когда экстрасенсы приезжают восстанавливать справедливость в какой-то город или село, то их встречают все жители. Ведь экстрасенсы для них — последняя надежда.

алена курилова

Экстрасенсы находят пропавших без вести: например, в 2011 году Алена Курилова указала точное место, где находилось тело беременной женщины.  

Экстрасенсы разоблачают серийных убийц и маньяков: соледарский маньяк, убивавший женщин возле их подъездов; никопольский душегуб, который душил девушек рано утром; бердянский маньяк, складывающий тела девушек легкого поведения в колодце.  

Команда работает в мистических условиях, поэтому была разработана специальная техника безопасности во время съемок:

  • Если выходишь из кладбища, то бросаешь золотую монетку через левое плечо.
  • Нельзя пить воду из колодца.
  • Вино для ритуала должно быть только красное.

Во время съемок постоянно происходят паранормальные явления: падают картины, разбиваются стекла, коротят электрощиты, резко ухудшаются погодные условия, постоянно ломается машина.

юлия федец

Юлия Федец, директор творческого объединения: «Я сделала с командой 10 сезонов «Битвы экстрасенсов». Мы сняли около 250 серий «Следствие ведут экстрасенсы». Мы — одна из сильнейших программ в жанре криминальной драмы».

Невероятная сплоченная команда Юлии Федец, которая готова работать при любых условиях, действительно может все и даже еще больше.  

Video: Создатели «Битвы экстрасенсов» и «Следствие ведут экстрасенсы» #можутьвсе

Кто снимает проекты телеканала СТБ - Битва экстрасенсов и Следствие ведут экстрасенсы? Смотрите кампанию #можутьвсе и вы узнаете все об этой творческой команде СТБ

Другие видеоролики кампании #можутьвсе будут выходить в официальных страницах СТБ в течение нескольких недель с периодичностью раз в неделю.

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