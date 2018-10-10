Внеэфирная кампания #можутьвсе продолжает рассказывать о социальном проекте «Один за всіх». Через что проходят редакторы и операторы, помогая тем, кто потерял надежду на справедливость? Есть ли время у профессионалов своего дела на то, чтобы болеть? В рамках кампании #можутьвсе, команда проекта дала интервью о жизни на «Один за всіх». Что такое социальный проект о помощи – рассказывает шеф-редактор Анастасия Николаенко.

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Вспомните самую трогательную историю, которая больше всего вас зацепила?

Это была история «Жди меня, Настенька». Это история о девочке Насте, которую мать в 2004 году продала за 1 гривну и бутылку водки. Конечно же мы заинтересовались этой темой. Оказалось, что уже 10 лет сводная сестра разыскивает Настеньку. Я до сих пор помню первый разговор с Ирой (сестра Насти). Истории, которые она рассказывала, пробирали до мурашек. Очень хотелось помочь двум сестрам встретиться. На первом этапе разработки этой истории я еще была журналистом и сама выезжала на поиски Насти. Моей целью было посетить детский дом где след девочки обрывался. С огромным трудом удалось узнать только то, что девочка находится под опекой. Но запросы в социальную службу снова завели нас в тупик, ведь девочки с такими данными в базе обнаружено не было.

Что вы решили предпринять, чтобы помочь двум сестрам?

Мы не бросили попыток найти малышку. По возвращению в Киев решили писать всем Настям, которые подходят по дате рождения. Мы сравнивали фотографии с разных профилей в социальных сетях с единственной фотографией Настеньки которая у нас была. К этому моменту уже не было ни единого человека в офисе, который бы не знал историю сестер и не помогал в поиске. Но все было безуспешно. Спустя время мы снова возвращаемся к истории сестер. И как оказалось не зря. Лед тронулся и всплыли новые факты. Оказалось, что девочка числится под другой фамилией. И тут началось: звонки, уговоры и наконец-то долгожданная информация о местонахождении Насти. Мы были в шоке, когда узнали, что сестры все это время жили на расстоянии 80км друг от друга.

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Чем закончилась история и какие эмоции вы пережили по ее завершению?

Я никогда не забуду момент встречи двух сестер. Слезы радости, улыбки и такие долгожданные объятия. Это была история, которой я прониклась, история которой я горжусь. Сейчас две сестры ездят друг к другу в гости. Ира хочет забрать к себе Настю и делает для этого все возможное и невозможное. Я уверена, что больше они друг-друга не потеряют.

Нам известно, что однажды вы отправились в командировку с травмированной ногой. Расскажите об этой истории.

Я напросилась в командировку, когда уже была на должности шеф-редактора. Перед выездом на тренировке я травмировала палец. Но так как поездка была однодневная все таки решила ехать. Но, как часто бывает на «Один за всех» планы поменялись и командировку продлили. На второй день травма дала о себе знать. Нога распухла, ходить было больно, обуть ничего не возможно, а за окном все засыпано снегом. Но благодаря поддержки группы, которые и лекарство принесли и на руках к героям отнесли нам удалось сделать еще одно доброе дело. Это история наглядный пример отношений друг к другу. Никто никого не оставляет в беде! Если тебе плохо – вся команда решает твою проблему. Если нужно идти к убийце – одну не отпустят. С тобой пойдут, проконтролируют, чтобы никто тебя не обидел и не навредил. Это невероятная поддержка, которая ощущается постоянно, даже за пределами работы. Если у тебя случилась беда, – одну тебя никто не оставит.

Что лично для вас значит эта работа?

Для меня — это возможность помогать людям и кого-то спасти. Дать шанс кому-то на новую жизнь. Помочь встретиться или вылечиться. Если бы непонимание того, что мы делаем, – я не знаю, работала бы здесь вообще. Ездить по антисанитарным условиям, пить из грязных чашек, видеть тараканов, крыс — не очень приятно. Общаться с убийцами, педофилами, рецидивистами – опасно и иногда страшно. Но ты делаешь это. Ведь иногда именно «Один за всех» является тем самым спасательным кругом для людей.

Представьте: у вас есть только глаголы, чтобы описать свои возможности и ощущения в проекте «Один за всіх»?

Могу помочь! Могу выслушать! Могу найти родных! Могу показать, что можно жить по-другому! Мы можем все, если знаем, ради чего это делаем!

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Video: #можутьвсе: шеф-редактор «Один за всіх» может выслушать, помочь и спасти Внеэфирная кампания #можутьвсе продолжает рассказывать о социальном проекте Один за всіх. Читайте интревью шеф-редактора Один за всіх Анастасии Николаенко

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